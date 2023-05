Buxadé (Vox) dice que la renuncia de los condenados es "pura conveniencia electoral" de Bildu y Sánchez

Mantendrá la petición del debate para la ilegalización de Bildu "por haber incumplido de forma clara y tajante la ley de partidos"

SAN SEBASTIÁN, 16 (EUROPA PRESS)

El eurodiputado y vicepresidente de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha afirmado que el anuncio de siete expresos de ETA que cumplieron condena por delitos de sangre, de renunciar a concurrir a las elecciones del 28 de mayo en las listas de EH Bildu "en modo alguno es suficiente" y responde a "pura conveniencia electoral de Bildu, pero sobre todo de Pedro Sánchez".

En declaraciones a los medios de comunicación frente a los cuarteles de Loiola en San Sebastián, Buxadé se ha referido de este modo al anuncio de siete exreclusos de ETA, que cumplieron condena por delitos de sangre, de renunciar a concurrir por EH Bildu a las elecciones y no asumir, en ningún caso, concejalías en los municipios tras los comicios municipales y forales.

El dirigente de Vox ha afirmado que la coalición soberanista "lo sabía perfectamente e hizo conscientemente" el hecho de incluir a "estos asesinos en las listas de sus candidaturas en los ayuntamientos". Además, ha incidido en que "existen aún decenas de condenados por pertenencia a banda armada que siguen en las listas de Bildu".

A su juicio, "es absolutamente claro que esto ha sido por pura conveniencia electoral", tanto de Bildu, pero "sobre todo" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "que le ha pedido a sus socios, a sus amigos, a los que están en la dirección política de ETA y de la dirección política del Gobierno de la nación, que hagan este gesto".

Buxadé ha insistido en que "esto no es suficiente" y ha recordado que, en el Congreso de los Diputados, en su momento UPyD "solicitó la ilegalización de Bildu y se votó que no". "Vox ha pedido dos veces la ilegalización de Bildu y de las organizaciones separatistas y han votado todos que no", ha añadido.

De este modo, tal y como hizo la formación que lidera Abascal la pasada semana, Vox va a "mantener la petición del debate para la ilegalización de Bildu por haber incumplido de forma clara y tajante las previsiones de la ley de partidos políticos".

"Obligaremos a que todos los partidos se retraten y a que digan si quieren libertad, justicia, memoria, dignidad para las víctimas del terrorismo", ha afirmado Buxadé, quien ha insistido en que "por supuesto que nos alegramos de esto".

En ese sentido, ha remarcado que se alegrarán "de verdad" cuando EH Bildu "no concurra a los procesos electorales en España". "Un partido que quiere la destrucción de la nación y que ha conseguido gracias a las cesiones de los gobiernos nacionales, y muy especialmente de Sánchez, todo una serie de objetivos políticos para los que luchó matando, asesinando, extorsionando y secuestrando a vascos y al resto de España", ha destacado.

CUARTELES DE LOIOLA

Por otro lado, Jorge Buxadé ha subrayado que, "si de Vox depende", los cuarteles de Loiola "no van a desaparecer y van a mantenerse". "Las necesidades, la escasez de vivienda en San Sebastián, los problemas de los altos precios no deben resolverse a costa de los cuarteles de Loyola", ha sostenido.

En esa línea, ha recordardo que Vox "ya venció judicialmente y consiguió la protección de estos hermosísimos edificios que forman parte de la historia de la ciudad y de la historia secular de la provincia".

Así, ha afirmado que su partido no acepta "las trampas de los negocios de Sánchez con el PNV y con Bildu para arrasar con este cuartel" que, según ha dicho, es "esencial para la vida de la ciudad y para la defensa nacional".