Buy & Hold incorpora 'smallcaps' y estima una revalorización del 100% de sus carteras para 2025

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

La gestora de activos Buy & Hold ha apostado por las empresas de pequeña capitalización o 'smallcaps' para este arranque de año y estima un potencial de revalorización de sus carteras del 100% de cara a 2025.

El presidente y gestor de la firma, Julián Pascual, ha destacado en la presentación de su carta trimestral que las empresas pequeñas o 'smallcaps' están "muy baratas", tanto que hay que remontarse casi hasta la crisis financiera para ver esos niveles, y esperan un buen desempeño.

La firma reconoce que "hacía muchos años que no eran tan optimistas". "Nuestros fondos están preparados para dar retornos muy buenos, tal vez excepcionales, en los próximos años", ha comentado Pascual.

Además, ha señalado que en años como 2022 caen tanto las empresas "buenas como las malas", pero ha incidido en la carta trimestral en que "no tiene sentido que haya caídas de entre el 20% y el 40% en empresas que han crecido a tasas de entre el 20% y el 40%".

En 2022 los fondos de la firma cerraron el año en negativo. El B&H Bonds tuvo una rentabilidad negativa del 8,6%; el B&H Flexible, del 16,9%, y el B&H Equity, del 24,6%. No obstante, la firma ha señalado que el arranque de 2023 ha sido muy positivo.

"Lamentamos el mal desempeño de nuestros fondos, tanto en términos absolutos como en la comparativa con el índice de nuestra estrategia en renta variable. Dicho esto, y mirando hacia adelante, hacía muchos años que no éramos tan optimistas sobre las posibilidades de nuestra cartera", ha señalado Buy & Hold en su carta trimestral.

Entre sus errores, los gestores destacan la "indulgencia" con las valoraciones de algunas tecnológicas y no haber visto los retos que estas presentaban. De esta forma, la empresa redujo su exposición en grandes tecnológicas y compró otras más pequeñas.

"Nuestra cartera cotiza a una valoración menor que la del S&P 500 con una mejor calidad de empresas, medida tanto en retornos sobre el capital como en crecimientos de pasados y futuros de beneficios", ha señalado Pascual.

La firma ha reforzado su posición en algunas compañías como CIE Automotive, Ryman Healthcare y Fluidra, mientras que han reducido en otras como Paypal o Accenture, y ha vendido su posición en Visa.

En renta fija, el gestor Rafael Valera ha señalado que el cambio de discurso de los bancos centrales "les pilló con la cartera invertida" en las emisiones en las que han percibido más valor, y así siguen.

"Hoy por hoy estamos ante la mejor oportunidad de renta fija de la última década", ha añadido, y ha hecho hincapié en que no habían visto "semejante cantidad de emisores de buena calidad crediticia ofreciendo rentabilidades cercanas al doble dígito".

Cajamar es una de sus principales posiciones en renta fija, debido a la mejora de su solvencia en los últimos años y una morosidad inferior al 3%. A pesar de eso, se está exigiendo a la entidad una rentabilidad de doble dígito.

En concreto, cuentan con posiciones en 53 emisores. Buy & Hold ha reforzado su posición en Cajamar e Ibercaja, que concentran el 9% y el 6% de la cartera, respectivamente, y también en bonos del sector ocio y turismo.

La gestora considera que el año pasado fue "clave" para batir al índice de referencia la toma de coberturas de tipos de interés implementada mediante la venta de futuros del bono español a diez años cuando su rentabilidad rondaba el 0,5%.

Valera ha comentado que prefieren comprar bonos de empresas, que tienen un retorno de en torno al 7%, frente a los bonos gubernamentales, que pagan sobre el 3,5%.

EL SECTOR FINANCIERO, "UN MAL NEGOCIO"

Respecto al sector financiero, el presidente de Buy & Hold ha señalado que el momento de invertir en la banca española fue en 2020, cuando estaban "extraordinariamente bajos".

No obstante, Pascual señala que la banca es un "mal negocio", dado que no dan "el mejor servicio a los clientes" y además, no espera que los tipos de interés se mantengan a este nivel dada la moderación de la inflación que se espera para este año y los siguientes.

En renta fija, la cosa cambia. "Las entidades tienen un contrato y lo tienen que cumplir. Para que incumplan, tienen que ir muy muy muy mal", ha destacado Pascual.

ENTRADAS NETAS EN 2022

Valera ha señalado que en 2022 se registraron entradas netas, al igual que en este mes, y que donde entra más dinero es en el fondo de renta fija, con hasta el 80% del total.

El patrimonio de la firma se sitúa actualmente en torno a los 270 millones de euros.