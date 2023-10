ME by Meliá desembarca en la tercera ciudad más grande de China

La hotelera busca reforzar la presencia de sus marcas de lujo en China y consolida su crecimiento en el país

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Meliá Hotels International acaba de anunciar la firma de un nuevo proyecto para la marca ME by Meliá en la ciudad de Guangzhou (Cantón, en español), la tercera ciudad más grande de China (por detrás de Shanghai y Pekín), donde la región que forma junto a las próximas Hong Kong o Macao es el área más poblada del mundo. La hotelera busca reforzar la presencia de sus marcas de lujo en China y consolidar su crecimiento en el país, donde suma 10 hoteles y proyectos.

Esta apertura marcará el debut de la colección de hoteles de lujo ME by Meliá en Asia Pacífico, un hito clave en la estrategia de expansión y consolidación de la marca, presente ya en Europa, Oriente Medio y América Latina.

El hotel, que está en fase de desarrollo y prevé abrir sus puertas en 2027, es fruto de una nueva colaboración entre Meliá y Guangzhou Aocheng Investment Company (propietaria del establecimiento).

Con este movimiento Meliá pone de manifiesto el compromiso continuado de la cadena en China, donde mantiene una sólida trayectoria de crecimiento desde 2009, siempre de la mano de socios locales, siendo hoy en día el grupo hotelero español más importante en el país.

"Con este nuevo acuerdo, que además se produce en el 50 aniversario de las Relaciones Diplomáticas entre España y China, queremos seguir fortaleciendo nuestros lazos en China y encontrar nuevas oportunidades de colaboración para que Meliá sea una de las hoteleras de referencia del turista chino, tanto en su país como fuera de sus fronteras", afirmó el presidente y CEO de Meliá, Gabriel Escarrer.

EN EL ÁREA DE NEGOCIOS.

Situado en Guangzhou Macau Place, dentro del área de negocios Guangzhou International Financial City-Huangpu Bay, el hotel goza de una ubicación privilegiada, que está a punto de convertirse en el segundo distrito central de negocios de Guangzhou.

La zona está experimentando un rápido progreso con el inicio de la construcción del enlace ferroviario exprés Guangzhou-Shenzhen, cuyo objetivo es reforzar la conexión entre ciudades clave del sur de China, como Guangzhou, Dongguan, Shenzhen y Hong Kong. Además, el hotel está cerca de lugares emblemáticos de Guangzhou, como la región de Dan Jia y el antiguo emplazamiento de la Academia Militar Huangpu.

El hotel ofrecerá 120 habitaciones y suites y una gran variedad de experiencias gastronómicas, como un restaurante abierto durante todo el día, un bistró de estilo mediterráneo y un bar en la azotea. También dispone de espacios para eventos así como un spa y un gimnasio. Además, ME Guangzhou, como parte de la familia de ME by Meliá, buscará ser un auténtico escaparte artístico y cultural del destino.

Actualmente, la marca tiene presencia en destinos como Barcelona, Londres, Milán, Dubai o Los Cabos, al tiempo que prepara una progresiva expansión en los próximos años, gracias a las aperturas previstas en ciudades como Málaga, Lisboa, Saint Julians (Malta), Guadalajara (México) o San Miguel de Allende (México).