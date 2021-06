C-LM contesta a López Miras sobre el futuro de Murcia: "Cuando no se ha podido trasvasar no ha desaparecido"

ALBACETE, 25 (EUROPA PRESS)

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha desmentido las declaraciones realizadas el pasado miércoles por el presidente murciano, Fernando López Miras, sobre el Trasvase-Tajo Segura, afirmando que a pesar de que la cuenca cedente va a tener más beneficios, "otros también van a tener garantizado su futuro". "No comparto las palabras del presidente de Murcia de que la región va a desaparecer sin trasvase, primero porque no desaparece el trasvase y, segundo, porque cuando no se ha podido trasvasar agua, porque no había en Entrepeñas y Buendía, no ha desaparecido la región de Murcia, ni si quiera el sector agroalimentario", ha manifestado.

Martínez Arroyo se ha pronunciado así sobre las declaraciones en las que López Miras aseguraba que el borrador del Plan Hidrológico del Tajo "supondría el fin de la Región de Murcia" y que en 2027 "el trasvase Tajo-Segura tendrá ya la muerte prácticamente decidida si se consuma el plan" del Ejecutivo nacional.

Declaraciones realizadas en la Delegación provincial de Agricultura de Albacete antes de la reunión regional de la Mesa del Agua, donde también se ha referido a las plataformas en defensa del Tajo, que consideraban la semana pasada que el borrador no cumpliría con la sentencia dictada por el Tribunal Supremo sobre los caudales.

"Entendemos que sí cumple, el Tribunal Supremo dice que hay que incluir en la planificación hidrológica los caudales ecológicos. Esto no ocurría hasta ahora, que hablábamos de caudales mínimos, ahora nos referimos a caudales ecológicos que se tienen que cubrir los 365 días del año", ha explicado el consejero, que ha aclarado que "puede ser más o menos alta la cantidad, pero desde luego cumple con lo que el Tribunal Supremo exige".

Arroyo ha asegurado que la planificación del Tajo beneficiará a la región, considerando que "es un planteamiento muy solidario". "Es muy importante, sobre todo para los municipios ribereños, que la lámina de agua aumente. Estamos en una media de 600 hectómetros cúbicos en Entrepeñas y Buendía y, solamente con el Real Decreto, se va a aumentar la lámina de media en 200 hectómetros cúbicos, esto es fundamental para esa zona de Castilla-La Mancha".

Real Decreto que se publicará en julio en el Boletín Oficial del Estado y que reducirá de 38 a 27 hectómetros cúbicos la cantidad de agua que se trasvasará en el nivel dos.

PLAN DE RECONSTRUCCIÓN Y RESILIENCIA Y PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA

En la reunión también se tratarán otros temas relevantes en materia de agua como el abastecimiento, la depuración, el acceso al agua para los regantes y los borradores del resto de cuencas.

El consejero ha destacado varios acuerdos con el gobierno nacional para disponer de 15,9 millones de euros para depuración en municipios de menos de 5.000 habitantes o la inversión de 11 millones de euros para obras de abastecimiento en ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes.

112 MILLONES DE EUROS PARA LA PROVINCIA DE ALBACETE

Sobre la cuenca del Júcar, Martínez Arroyo ha resaltado la inversión de 112 millones de euros que se realizará en la provincia de Albacete. Una primera de 70 millones para la sustitución de bombeos del Júcar, "una medida con la que se va a hacer realidad la esperanza de los regantes y una demanda histórica de más de 30 años", y una segunda inversión de 42 millones de euros para finalizar la depuradora de la capital.

"Todo esto son mejoras y avances que nos hacen ver el vaso medio lleno, somos optimistas", ha concluido el consejero.