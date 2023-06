C-LM esperará a saber si el Gobierno prorroga ayudas a transporte de viajeros para seguir con descuentos en la región

TOLEDO, 14 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Castilla-La Mancha esperará a conocer si el Ejecutivo central prorroga las ayudas al transporte de viajeros con el fin de seguir aplicando descuentos en este sentido en la Comunidad Autónoma.

Así lo ha indicado a preguntas de los medios el consejero de Fomento, Nacho Hernando, quien ha indicado que ha hecho una consulta formal al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para saber si va a prorrogar o no las ayudas que se venían concediendo semestralmente a las comunidades autónomas.

"Todavía no he recibido una respuesta, espero que la respuesta del Ministerio sea una favorable y si no que nos expliquen por qué motivo se ha tomado esa decisión", ha dicho el consejero, que ha añadido que hasta entonces la Junta no puede tomar la decisión de continuar o no con esos descuentos.

No obstante, ha indicado que "es evidente" que a lo que el Estado se compromete "hay que sostenerlo en el tiempo" si las circunstancias y las dificultades siguen vigentes. "Estoy esperando ver qué nos comunican", ha concluido.