C-LM plantea una fiscalía antiocupación y colabora con FEMP en la elaboración de un censo de viviendas ocupada

TOLEDO, 3 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha planteado este lunes la creación de una fiscalía especial para acabar con la ocupación de viviendas y también trabaja, en el ámbito regional, con la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) en la elaboración de un censo de viviendas ocupadas en la Comunidad Autónoma.

Así lo ha indicado en el debate del pleno de las Cortes el consejero de Fomento, Nacho Hernando, durante el debate general relativo a la situación de la ocupación ilegal en Castilla-La Mancha, presentado por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.

En este sentido, el consejero ha hecho una serie de propuestas para luchar contra la ocupación ilegal como denegar la inscripciones en el padrón municipal de quienes están ocupando ilegalmente o que no solo sean los propietarios quienes estén legitimados para interponer denuncias en este sentido.

"Se debe aumentar en muchos más años la prescripción de la ocupación y debemos modificar el código penal para endurecer las penas", ha señalado, para añadir que debe haber penas agravadas para aquellos infractores que cometan también delito de trata o pertenencia a banda.

INTERVENIR EN LA VIVIENDA

También propone el Gobierno regional que la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local puedan intervenir en una vivienda ocupada para desalojarla de sus ocupantes y de forma inmediata defiendan esa propiedad y se la devuelvan a su propietario.

Hernando ha propuesto también la creación de una fiscalía antocorrupción y que sea dotada con recursos humanos necesarios para que actúe lo más rápido posible, junto con efectivos necesarios de la Policía Nacional y la Guardia Civil para aplicar estas leyes.

Junto con ello, Hernando ha indicado que desde su departamento en la región han puesto de su parte en este asunto con una política de tolerancia cero, con el plan social de ingresos patrimoniales o la elaboración junto a la FEMP de un censo de viviendas ocupadas en la región.

También ha señalado que la Junta está trabajando con los grandes tenedores de vivienda para impulsar que salgan al mercado del alquiler las viviendas que están vacías. "Les he pedido y les pido que denuncien todos los casos y asuman cuanto antes que es mejor ofrecer un alquiler asequible a una vivienda vacía", ha concluido

"SON JETAS"

El diputado de Ciudadanos Alejandro Ruiz ha subido a la tribuna para defender el debate que ha presentado y ha señalado que las medidas que contiene su resolución son prácticas. "Hemos intentando ver cuál es la problemática y cuál es la solución".

Así, tras señalar que las personas que ocupan "son jetas" que se aprovechan del sudor de los trabajadores, ha dicho que las medidas que propone Ciudadanos pasan por medios para hacer cumplir la ley ya que no se cumplen los plazos de la Ley de desahucio exprés porque no hay funcionarios.

También solicita dotar de capacidad de representación a las comunidades de vecinos, que los ocupas no puedan ser favorecedores de ayudas de las administraciones, modificar la Ley de Bases de Régimen Local y la ley de Enjuicioamiento Civil y Criminal, aumentar las penas y contar los colegios de abogados y dotarlos presupuestariamente.

PP: LA OCUPACIÓN HA CRECIDO CON EL GOBIERNOO ACTUAL

La diputada del PP María Gema Guerrero, que ha achacado al PSOE que la ocupación en España haya crecido desde la moción de censura al Mariano Rajoy y con el Gobierno del PSOE y Podemos, ha pedido a los socialistas que insten al Ejecutivo central cuanto antes a buscar una solución.

Tras aludir a la Ley Orgánica contra la ocupación que ha presentado el PP en el Congreso, la 'popular' ha señalado que su partido propone promover cuantas medidas sean necesarias ante el Gobierno para que se impulsen las normas legislativas necesarias para combatir la ocupación ilegal.

También solicita medidas para coordinar a los distintos poderes de del Estado, que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad puedan actuar de forma inmediata sin medidas judiciales previas cuando haya un delito e impulsar medidas tendentes a aumentar e implementar la policía local de los municipios, que vengan acompañadas de medidas formativas.

PSOE COMPARTE EL DIAGNÓSTICO

Finalmente, la diputada socialista María Isabel Sánchez ha dicho que los socialistas y a los 'populares' que su partido comparte el diagnóstico que han hecho en sus respectivos discursos, aunque ha dicho a Cs que no hace falta que Pedro Sánchez rompa con Podemos y los nacionalistas para solucionar este problema y al PP que no vaya de "salvapatrias" porque el problema "no es nuevo".

Así, ha indicado que el PSOE propone una coordinación entre todas las administraciones, reforzar las oficinas de intermediación hipotecaria, que las oficinas judiciales incrementen sus medios materiales y humanos, que no se dé un tratamiento de vecino a una persona que no ejerce de ello, apostar por la vivienda en alquiler, no dejar nunca a los más desfavorecidos sin vivienda y endurecer el Código Penal.