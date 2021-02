C. Tangana nos habla del lanzamiento de su último disco, "El madrileño"

MADRID, 26 (CHANCE)

A las puertas de presentar su nuevo disco, "El madrileño", y convertido como uno de los grandes fenómenos musicales de la actualidad, C. Tangana nos ha concedido una entrevista en la que, fiel a su carácter abierto y cercano, no elude ningún tema.

Con más de 88 millones de reproducciones en YouTube con su canción "Tú me dejaste de querer", Antón Álvarez, en uno de sus mejores momentos, agradece "el abrazo del público", aunque asegura que "lo mejor" que le ha pasado en su carrera musical ha sido "el reconocimiento de los maestros".

C. Tangana no duda en calificar su nuevo y esperadísimo disco, "El madrileño", como "un clásico". Un trabajo compuesto por 14 canciones, en las que cuenta con colaboraciones de artistas reconocidos a nivel internacional como José Feliciano, Andrés Calamaro y Eliades Ochoa, entre otros y que, con lo que hemos escuchado por el momento, ha desatado el aplauso unánime y la locura de sus fans.

"Recuerdo con cariño la colaboración con Eliades, me dijo en el estudio 'olé'. Me dijo que yo valía, me miró a los ojos como artista. Eso ha sido lo mejor que me ha pasado en mi carrera", confiesa el artista, que reconoce que contar con todas las colaboraciones ha sido "un proceso muy largo" y que llevaba "mucho tiempo trabajando en él", aunque "vale la pena por la enhorabuena" que ha recibido de todos los compañeros con los que ha colaborado en "El madrileño".

Al mismo tiempo, Antón agradece el recibimiento del público, pese a que asume que "la mayoría de cosas" que ha hecho durante su carrera "no han sido un éxito". "Este disco es uno de los más emocionales, con el que me siento más vulnerable y hubiera sido feo que no hubiera buena conversación sobre eso, lo hubiera llevado peor", ha asegurado el cantante.

"Ir al estudio todos los días" y "escuchar mucha música" han sido fundamentales en sus últimos trabajos, ya que, tras dejar la música hace unos años, decidió tomarse "muy en serio" su regreso. "De la misma forma que madrugaba para ir a trabajos de mierda, lo apliqué a la música. No sabía lo lejos que llegaría, pero sí, que si tenía una oportunidad, la iba a aprovechar", ha indicado.

Respecto al encarcelamiento del rapero Pablo Hasél la pasada semana, Tangana asegura que existen campañas como las de Amnistía Internacional que sirven para "proteger" a los cantantes y "no callar algunas opiniones". "Me parece que hay una campaña de Amnistía Internacional que esta yendo muy bien y que yo apoyo", ha añadido.

