C.Valencia reclama al Gobierno la financiación de la dependencia y defiende "pintar" este ingreso en el presupuesto

VALÈNCIA, 6 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Servicios Sociales e Iguldad, Susana Camarero, ha reclamado al Gobierno que ingrese el 50% de la financiación de la Ley de Dependencia que le corresponde esta normativa, aunque en 2023 apenas haya contribuido un 23%. Por ello, ha criticado que el Botànic no "reclamara" esta cantidad y ha defendido "pintarla" en el presupuesto.

Los ingresos del presupuesto de esta conselleria han centrado buena parte del debate entre Camarero y la oposición en la presentación de sus líneas presupuestarias. PSPV-PSOE y Compromís han acusado a la vicepresidenta de contar con ingresos "ficticios" e "ilusorios" para sus cuentas.

Camarero, por su parte, ha defendido "hacer más con menos", pero sí ha argumentado el por qué se ha incluido la previsión del pago de la dependencia que corresponde al ejecutivo central según la ley del 2006 y que ningún Gobierno de España ha pagado nunca a la Generalitat.

"El año que viene vendré y diré que no me han hecho ni caso, probablemente", ha admitido la vicepresidenta, pero ha subrayado que, de esta manera, se ha "reconocido que nos tienen que pagar". "Espero que esta vez me hagan caso", ha agregado.

Respecto al resto de las cuentas, Camarero ha defendido que la prioridad es "pagar" aquello que ya estaba presupuestado y las deudas que ha afirmado que ha dejado el Botànic. Del gobierno anterior, ha criticado varias de sus medidas, como el Plan Convivint, que ha calificado como una "gran mentira".

OPOSICIÓN

Desde el PSPV-PSOE, Rosa Peris ha considerado que "el elefante parió un ratón": "A la grandilocuencia de sus palabras le acompaña el raquitismo en los presupuestos". En este sentido, le ha señalado que "no hay ni una sola idea nueva ni ningún programa ni acción prevista ya en los presupuestos anteriores".

Igualmente, ha acusado a Camarero de "dejar colgados de la brocha" a los ayuntamientos, ya que ha señalado que "para acuerdos con los consistorios solo prevé 12 millones de euros" cuando ya tienen "comprometidos más de 50 millones de euros". Por ello, ha calificado las cuentas de "ficticias".

Por parte de Compromís, Nathalie Torres, ha calificado de "ilusorios" los ingresos de las cuentas que ha presentado Camarero porque han incluido 1.340 millones que esperan recibir del gobierno central en "conceptos que el estado no ha reconocido". En este sentido, ha señalado que los presupuestos son "basales": "Sin el vigor necesario para mantener unos servicios públicos sociales de calidad".

Igualmente, le ha retraído a la titular de Igualdad la "falta de transparencia" en dependencia y ha augurado que serán necesarias ampliaciones de crédito para pagar la Renda Valenciana d'Inclusió. También ha lamentado la "enmienda a la totalidad" al Plan Convivint y le ha reprochado el "recorte en diversidad" que, asegura que "relata la desconfianza en las entidades LGTBI"; y las bajadas de presupuesto para programas relacionados con el pueblo gitano.

Durante la réplica, Camarero ha reprochado a PSPV y Compromís que "no se han enterado que están en la oposición" y les ha retraído los "discursos antiguos, trasnochados y con clichés" que considera que han tenido que realizar al "darse cuenta" de que ha "subido el gasto social" en estos presupuestos.

Respecto a los ayuntamientos, ha manifestado: "Todos los compromisos se van a abonar, sin mentiras, sin trampas y sin falsas expectativas. No digamos a un alcalde que va a tener cinco centros, sino digamos qué centro van a tener".