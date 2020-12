C.Valenciana pide al Gobierno que garantice el cierre de la región "para todo el mundo", incluido migrantes

Admite que han llegado vuelos de Canarias, pero no de manera organizada y ofrece 120 plazas

VALENCIA, 11 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta portavoz de la Generalitat, Mónica Oltra, ha anunciado este viernes que el 'president', Ximo Puig, ha pedido al Gobierno que garantice el cierre perimetral de la Comunitat Valenciana, que "está cerrada para todo el mundo, migrante o no migrante, al menos hasta mediados de enero".

En la rueda de prensa tras el pleno del Consell, preguntada por la llegada de migrantes desde Canarias, ha pedido "no convertir esto en un problema" y ha puntualizado que "aun no se ha producido una llegada organizada" de migrantes desde Canarias aunque hayan llegado vuelos.

Oltra ha destacado que la Generalitat ha trasladado su petición de que se cumpla el cierre perimetral "al más alto nivel", por parte de Puig, y de que lo garanticen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. "Si no se puede entrar en coche en la Comunitat, tampoco se puede entrar en avión", ha ilustrado, y se ha preguntado si resulta que "el que tiene un billete sí puede entrar".

Por tanto, "el cierre perimetral se tiene que respetar; no solo de personas migrantes que vienen de Canarias, sino de cualquier personas no migrantes que vengan de Canarias, de A Coruña o de donde sea".

También ha recordado que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son las que tienen competencias en aeropuertos y no la unidad adscrita de Policía Nacional, que actualmente "no da abasto". Por tanto, "el cierre perimetral lo tiene que garantizar el Gobierno".

La también consellera de Políticas Inclusivas ha asegurado que están en contacto con la Secretaría de Estado de Migraciones desde el 18 de noviembre ante la previsión de una "llegada organizada" de migrantes desde Canarias, algo que todavía esperan y que según ella aún no se ha producido.

"Si ha habido un desplazamiento no organizado, es competencia del Gobierno", ha remarcado preguntada por la posibilidad de que haya habido desplazamientos al margen de los previstos y de que se hayan organizado por mafias.

Sin querer "valorar especulaciones", ha hecho hincapié en que los migrantes son "las primeras víctimas" de las mafias, lo que "se suele traducir normalmente en explotación sexual y laboral y trata de seres humanos". "Se les somete a sufrimientos absolutamente inenarrables, sobre todo a las mujeres", ha lamentado.

Oltra ha garantizado que combatir esto es una prioridad de cualquier administración pública y ha confiado en que "el Gobierno, ante la gravedad de la existencia de mafias, no solo en este caso si no en general, actuará con toda la contundencia del Estado de Derecho porque la trata es un delito que vulnera la dignidad humana hasta limites inimaginables".

Y ha defendido que no debe generar ni rechazo ni xenofobia "la llegada de unas personas que huyen de situaciones que para nosotros son inimaginables". "Nadie se tira en una cáscara de nuez al mar, al Atlántico, si no está huyendo de una muerte segura, de mutilaciones genitales, torturas, secuestros y de cualquier tipo de calamidad que nos podamos imaginar o no", ha enfatizado.

Ante esta situación, ha prometido que la Generalitat seguirá con su política de acogida y de "solidaridad y empatía" y que colaborará con el Gobierno en la acogida de cualquier persona para "paliar la crisis humanitaria de Canarias". Ha puesto como ejemplo la llegada del buque 'Aquarius' a València, en 2018 con 629 migrantes a bordo, para resaltar el papel de mediación del gobierno valenciano.

120 PLAZAS DE ACOGIDA AMPLIABLES

Por otra parte, la vicepresidenta ha explicado que el Consell ha ofrecido al Gobierno de España 120 plazas de acogida "ampliables según las necesidades" ante "la presión que sufre Canarias". No obstante, ha incidido que estos traslados "todavía no se han realizado" en estos términos, y que informarán cuando se produzcan por esta vía.

En este sentido, ha señalado que la Secretaría de Estado de Migraciones y la Dirección General de Igualdad en la Diversidad de la Generalitat llevan semanas trabajando en este traslado, para el cual la Generalitat ofrecerá la manutención y alojamiento, y el Gobierno de España financiaría las plazas y el acompañamiento a las personas migrantes, que llegarán con una PCR negativa. "La atención y la instalación estarían también aseguradas", ha afirmado.

La vicepresidenta ha puntualizado que, si bien la primera acogida es competencia del Gobierno de España, la comunidad autónoma tiene competencias sobre la asistencia sanitaria, los servicios sociales o la escolarización cuando fuera necesaria. Así, las plazas de la Generalitat estarían "al margen de las que el propio Gobierno de España tiene en el caso de la primera acogida".

"Nosotros siempre vamos a llevar a cabo nuestras políticas de acogida, de solidaridad y empatía de manera organizada. De manera solidaria, colaboraremos con el Gobierno de España en todo el proceso de acogida, en las necesidades que el Gobierno pueda plantear", ha agregado.