La C.Valenciana urge a concretar la ampliación del aeropuerto: "Cada día es una oportunidad perdida"

VALENCIA, 23 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, han reprochado la "falta de concreción" del Gobierno central y Aena sobre la ampliación del Aeropuerto de Valencia y han subrayado la "urgencia" de una actuación cuya necesidad ha quedado "acreditada" y cuyo coste de oportunidad supondría pérdidas "millonarias" para la economía valenciana en "lucro cesante".

Así lo han señalado este martes en la presentación de un estudio elaborado por el Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana, que concluye que la ampliación permitiría la llegada de 17,3 millones de pasajeros anuales en 2030, un impacto total sobre la renta provincial de más de 933 millones de euros anuales en el periodo 2024-2030 y unos ingresos de 1.080 millones de euros anuales, que estarían en riesgo si no se aumenta la capacidad de la infraestructura. El documento cifra en 17.483 empleos al año los que dejarían de crearse sin la actuación.

"Estamos aquí para reivindicar y acreditar que cada día que pase sin que Valencia amplíe mejor su capacidad aeroportuaria es una oportunidad perdida para la Comunitat Valenciana", ha explicado Mazón, para quien esta inversión está al nivel de importancia de otras infaestructuras como el Corredor Mediterráneo o la ampliación del puerto de Valencia.

Para el presidente de la Generalitat, con el informe del Consejo de Cámaras "queda suficientemente acreditada" la necesidad de ampliar el aeropuerto. Ha explicado que este documento es una "guía maestra y estratégica en los pasos que dará el Consell" para reivindicar esta infraestructura. Así, ha indicado que la consellera de Infraestructuras, Salomé Pradas, acudirá con este estudio a reunirse el 9 de mayo con la dirección de Aena.

Mazón ha pedido "certezas, calendario y concreciones a quien tiene las competencias" en esta materia, el Gobierno central, porque "la Comunitat Valenciana no puede seguir sumando incógnitas, necesita certezas". Así, ha pedido "al gobierno de España que asuma sus competencias como gobierno de España".

"Ahora mismo no tenemos una sola concreción ni confirmación, no tenemos ni siquiera una mesa para trabajarlo. Ahora mismo no tenemos más que la cita que hemos pedido con Aena el próximo día 9. Unos del Ministerio no dicen nada, otro día dicen que no, al día siguiente un directivo dice que se puede estudiar, y lo dice en una junta de accionistas, nos hablan del periodo de estudios 2027-2031, o sea que como pronto tendríamos aeropuerto en el 2040 y no nos podemos llevar esta necesidad a la próxima década", ha criticado.

Por ello, Mazón ha asegurado que en el Consell no estarán "donde han estado otros, en el terreno del conformismo, de bajar los brazos, de la docilidad, de ser mudos y callarnos".

Asimismo, ha llamado a la unidad en la reivindicación, tanto para la ampliación del aeropuerto de Valencia como para la segunda pista del aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández. El estudio sobre esta actuación se dará a conocer el 8 de mayo, un día antes de la reunión con Aena.

"URGENCIA DE TENER LAS MISMAS OPORTUNIDADES"

El 'president' ha subrayado la "urgencia" de tener "las mismas oportunidades" que el resto de destinos y ha afirmado la necesidad de que el Gobierno central "se dé cuenta del impacto de no resolver esta cuestión", ya que se podrían alcanzar los 17 millones de pasajeros anuales al ampliar el aeródromo, pero si no se amplía, cuatro millones de pasajeros podrían dejar de llegar cada año.

"Hablamos de mil millones de euros al año. Si no lo hacemos aquí, esa inversión y gasto se irá a otro lugar y será inevitable. Los más de 17.000 empleos se firmarán en otro lugar y todo conducira a una oportunidad perdida", ha expuesto.

Asimismo, ha puntualizado que "nadie quiere un crecimiento insostenible o insostenido" ni una "invasión que no podamos digerir, pero nadie quiere colapsar". "No vamos a permitir el estrangulamiento de la ciudad, la provincia y la Comunitat Valenciana", ha asegurado Mazón, que defiende que sostenibilidad y crecimiento son compatibles.

Para Mazón, "ya llegamos tarde para atender el tráfico aeroportuario de Valencia y de Alicante-Elche", por lo que ha reclamado que "no actuar en 2024 es una irresponsabilidad que no vamos a consentir porque supondría tener los dos aeropuertos internacionales colapsados".

Asimismo, el 'president' ha asegurado que comprende las dudas y postura de los ayuntamientos de Manises y Xirivella en contra de la actuación, por lo que ha pedido que desde Aena "se disipen lo antes posible".

La alcaldesa de València ha señalado que el informe "ha acreditado que la pérdida económica para la ciudad, la provincia y la comunidad de no valorar ya y planificar en el Gobierno de España la ampliación de la capacidad aeroportuaria del Aeropuerto de Valencia es millonaria y repercute sobre miles de empleos para la ciudad, la comunidad y la provincia".

El estudio, ha afirmado, "hace más fuertes" a la Generalitat y al Ayuntamiento "en una reivindicación justa de la que dependen miles de empleos, millones de euros y sobre todo la competitividad del tejido empresarial en los próximos años".