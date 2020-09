Caballero (FEMP) valora la "rectificación" del PP y su apoyo al nuevo decreto y avisa: "No renunciamos a recuperar todo"

Aspira a que haya un fondo de transporte este año porque, en caso contrario, habrá ciudades que "quebrarán"

VIGO, 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha valorado este martes la "rectificación" del PP y su apoyo al nuevo decreto presentado por el Ministerio de Hacienda para permitir el uso del superávit a las entidades locales y hacer frente a las consecuencias de la pandemia de COVID, aunque ha advertido de que los ayuntamientos con remanentes siguen aspirando a poder gastarlos.

En una rueda de prensa, Caballero ha señalado que el nuevo decreto permite "recuperar una parte" de las medidas planteadas en el Real Decreto Ley que "tumbó" el Congreso, como la suspensión de la regla de gasto, el uso de superávit y medidas para ayuntamientos en dificultades financieras.

"Si esto les gusta a los grupos parlamentarios y a la oposición en la FEMP, estamos encantados, pero todo esto estaba en el decreto anterior", ha subrayado el presidente del órgano municipalista, que ha expresado su "satisfacción" por ver que los grupos de la oposición "entran en razón" y "rectifican". "Bienvenidos a la razón, ahora corrigen su error anterior", ha añadido.

Abel Caballero, que ha recordado que los votos contrarios al primer decreto "costaron" a los ayuntamientos 16.000 millones de euros, ha incidido en que las corporaciones locales no quieren renunciar a gastar sus remanentes, algo a lo que "incomprensiblemente renunció el PP". "Pero tiempo habrá, ahora aprobemos esto, que es muy urgente", ha señalado, al tiempo que ha puntualizado: "No renunciamos a recuperarlo todo".

Asimismo, ha avanzado que también seguirá defendiendo la aprobación de un fondo de transportes para compensar las pérdidas de estos servicios públicos en las ciudades, y evitar que muchos municipios "quiebren". En ese sentido, ha expresado su esperanza de que ese fondo de ayudas pueda estar disponible este mismo año.

CRÍTICAS AL ALCALDE DE ZARAGOZA

En su comparecencia, Abel Caballero ha criticado duramente la posición de alcaldes del PP, que ha personalizado en el regidor de Zaragoza, Jorge Azcón (que también es portavoz de los 'populares' en la FEMP).

"Los que tenemos remanentes claro que queremos gastarlos, a los que no los tienen les da igual", ha señalado, y ha lamentado que "eso es antimunicipalismo puro". "Hay un alcalde que dice que no quiere que gastemos nuestro remanentes, tendrá que explicarnos su posición profundamente antimunicipalista (...), a lo mejor es porque él no tiene remanentes, y por eso dice lo que dice", ha criticado.

Además, con respecto al fondo de transportes ha advertido de que, sin esas ayudas, habrá ciudades, "incluida alguna con alcalde del PP" que van a "quebrar". "Pongo por caso, Zaragoza tiene un problema gravísimo, se quedó sin ese dinero, y ¿por qué aplaude su alcalde?", ha cuestionado, en alusión a la oposición al primer decreto ley.