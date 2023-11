Caballero (UPN) apoya modificar el reglamento del Senado para "retrasar la tramitación" de la ley de amnistía

Reclama una mejora en las comunicaciones en Navarra "tanto por tren como por avión"

PAMPLONA, 8 (EUROPA PRESS)

La senadora de Unión del Pueblo Navarro (UPN), María Caballero, ha apoyado este miércoles en la Cámara Alta una propuesta del PP que tiene por objeto modificar el Reglamento del Senado para "retrasar la tramitación de la futura ley de amnistía que negocia el Gobierno con Junts".

"En UPN estamos totalmente en contra de la amnistía y apoyaremos todo lo que suponga retrasar, dentro del marco legal, esta maniobra para dar la vuelta a la Constitución y amnistiar a un prófugo de la justicia y a unos cuantos miles de implicados en los delitos probados y juzgados cometidos en el proceso secesionista catalán", ha manifestado.

La senadora ha afirmado que la ley de amnistía "resquebraja nuestro sistema democrático, genera desigualdades entre los españoles y deja al poder judicial al pie de los caballos. Y todo para otorgar impunidad a unos pocos a cambio de votos para hacer presidente a quien no ha ganado las elecciones", según recoge en un comunicado la formación regionalista.

Ha destacado que "UPN está en la defensa de nuestra Constitución, de las leyes y del principio de igualdad entre los españoles, y por eso nos ponemos al lado de quienes rechazan la amnistía y de quienes se suman a las movilizaciones pacíficas y democráticas que promueven los ciudadanos en el ejercicio de su libertad y de su derecho a la protesta".

TAV Y MEJORES COMUNICACIONES PARA NAVARRA

En el transcurso de este pleno, la senadora regionalista también ha reivindicado "una mejora de nuestras comunicaciones tanto por tren como por avión, ya que los vuelos que tenemos en Navarra son escasísimos".

Lo ha hecho durante el debate de una moción del PP que solicitaba "no limitar o prohibir los vuelos nacionales de pasajeros", en referencia a algunos de los acuerdos entre el Partido Socialista y Sumar relativos a temas de movilidad.

A este respecto, la senadora navarra ha criticado que "en este proceso negociador, al pactar a diestro y siniestro con unos y con otros, cada día nos encontramos una sorpresa y en este caso ha sido la supresión de los vuelos domésticos entre ciudades que tengan un recorrido de conexión en tren menor de dos horas y media".

Una medida que no afecta a Navarra porque "nosotros no tenemos la suerte de disponer de un Tren de Alta Velocidad (TAV) que nos lleve en menos de esas dos horas y media a Madrid o a Barcelona. Llevamos más de quince años demandándolo, y a pesar de que tiene un amplio respaldo social, incluido el del Partido Socialista, éste sacrifica este tren al pactar con Bildu, que no lo quiere: cada vez lo tenemos más lejos porque cada vez el Partido Socialista está más cerca de los que niegan el TAV para Navarra", ha lamentado.