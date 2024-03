El Cabildo de Gran Canaria asegura que la DANA "no ha servido" para recuperar el agua en presas y embalses

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 25 (EUROPA PRESS)

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha asegurado este lunes que el paso de la DANA por la isla durante el pasado fin de semana "no ha tenido ninguna repercusión positiva" en los niveles que presentan las presas y los embalses del territorio insular, "en los que prácticamente no ha entrado nada de agua" y "no ha servido" para recuperar el agua.

Morales apuntó que "ha llovido mucho" para los que están acostumbrados a los largos periodos de sequía que se ha vivido, matizando que "no se han producido muchas incidencias ni enormes daños pero, desgraciadamente, no ha servido para recuperar" el agua de las presas y embalses, según ha informado la institución insular en nota de prensa.

De todos modos, se congratuló de que las lluvias hayan servido para regar el campo y las medianías de Gran Canaria, ya que ha llovido "mucho en la zona baja, en el sureste" de la isla, que es la comarca donde "más precipitaciones se han producido", sin embargo es una zona donde "no hay espacios para recuperarse, no hay embalses, no hay presas".

Sobre las incidencias en las infraestructuras, indicó que afortunadamente las lluvias "no han venido acompañadas de mucho viento", haciendo que se produzcan las "típicas afecciones" que se dan en cuanto al "colapso de algún alcantarillado o la caída de alguna pared o algún derrumbe en carretes, que se solucionan de manera inmediata" aunque "afortunadamente no ha habido grandes percances".

El total de incidencias y alertas registrados en Gran Canaria a través del 112 desde las 15.00 horas del 22 de marzo (viernes) hasta las 20.00 horas del 24 de marzo (domingo) fueron 95.

En concreto, en la provincia de Las Palmas las incidencias han sido todas vinculadas a la célula convectiva que descargó en la zona de Ingenio, centrándonse fundamentalmente en peticiones de achique de agua, alcantarillado desbordado, un alpendre de autoconstrucción que colapsó, así como la inundación de túneles y desprendimientos.

Los técnicos solicitaron a la dirección del Plan de Emergencias Insular la actualización del PEIN y declarar la isla en fase de prealerta hasta el miércoles 27 de marzo. Esta medida se aplica para dar soporte a las actuaciones posteriores al paso de la DANA, derivadas principalmente de desprendimientos que estadísticamente se suelen dar a posteriori de los episodios de lluvia.