Seis de cada 10 cotizadas creen que el minoritario tiene una orientación a largo plazo o al dividendo

Según un estudio de evercom y Sigma Rocket

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El 61% de las empresas cotizadas españolas cree que los inversores minoristas tienen una orientación a largo plazo o hacia el dividendo, según las conclusiones del estudio elaborado por evercom y Sigma Rocket entre directores y responsables de Relaciones con Inversores de compañías del Ibex 35, Mercado Continuo y BME Growth, con el objetivo de analizar el presente y futuro de las relaciones de la empresa cotizada española con los inversores minoristas.

Concretamente, cuatro de cada diez compañías cotizadas consideran que el inversor está orientado principalmente en el largo plazo, frente a un 21% que cree que el minoritario piensa en el dividendo, un 18% que considera que es un inversor especulador y otro 16% que lo encuadra como "irracional", ya que estaría guiado "por los sesgos y las emociones, según cada momento del mercado".

El 53% de las compañías cotizadas en España tiene en manos de minoristas más del 10% del capital, mientras que, en el 11% de las empresas, el porcentaje en manos de estos inversores se eleva por encima del 50%. Seis de cada diez cotizadas creen que se mantendrá una estructura accionarial similar en los próximos años, frente a un 21% que cree que se incrementará el peso de los minoritarios dentro de las compañías.

Por otro lado, el comportamiento de la acción, la política de dividendos y los criterios de gobernanza son, por este orden, las cuestiones que más preocupan al inversor minorista. La mitad de las compañías considera necesario para el mercado y las cotizadas incluir un tramo minorista en la estructura de colocación de acciones, en salida a Bolsa (IPOs) o en ofertas públicas de venta por desinversión de un accionista de referencia.

Asimismo, el 84% de las compañías cree relevante para la liquidez del valor disponer de minoristas en la estructura accionarial, pero casi tres de cada diez lo acotan solo a partir de un nivel de participación en la estructura accionarial.

COMUNICACIÓN CON MINORISTAS

El estudio elaborado por evercom y Sigma Rocket analiza cómo es el proceso de comunicación que llevan a cabo las empresas cotizadas en España con sus accionistas minoritarios. En este sentido, casi una de cada cuatro compañías (24%) se comunica con los accionistas minoristas con una periodicidad mensual, mientras que el 42% no suele hacerlo de manera recurrente, salvo por motivos excepcionales.

No obstante, solo un tercio de las compañías (32%) cuenta con una estrategia de comunicación proactiva para el inversor minorista, frente el 34% que no hace nada específico, más allá de las acciones con motivo de la celebración de la junta general de accionistas, y otro 29% que directamente no hace nada. La mitad de las compañías adapta los mensajes y el tono de sus comunicaciones, pensando en el inversor 'retail'.

Igualmente, el estudio indica que la práctica totalidad de las compañías comunica información financiera sobre las empresas a minoristas, aunque más de siete de cada diez también informan sobre la estrategia de sostenibilidad y buen gobierno, mientras que el 16% cuenta con ofertas especiales y programas de fidelización de accionistas.

Con respecto a la vía y el formato, casi ocho de cada diez compañías (79%) contactan con sus inversores retail vía email, aunque dos tercios también utilizan presentaciones específicas para estos clientes, y más del 30% se apoya en recursos gráficos como videos o infografías.

A la hora de abordar qué herramientas son óptimas para mejorar la comunicación con los accionistas minoritarios, el estudio recoge que la mitad de las compañías cotizadas cree pertinente la creación de un comité consultivo de accionistas, "principalmente porque ayuda a mejorar la calidad de los contenidos y canales utilizados", aunque también hay un 8% que cree que contribuye a "aumentar la fidelización con el resto de minoristas".

El informe también analiza si los comentarios de perfiles de relevancia en redes sociales pueden reforzar o resentir la imagen de la compañía. El 63% de las cotizadas monitoriza los comentarios vertidos en redes por perfiles minoristas especializados, pero solo el 26% los tendría en cuenta y actuaría en consecuencia. Para dos de cada diez compañías, "directamente no son relevantes para su imagen pública".

PARTICIPACIÓN EN LAS JUNTAS

Para casi tres de cada cuatro empresas cotizadas (74%), el nivel de participación de los minoristas en las juntas generales de accionistas (JGA) no supera el 10%, mientras solo un 11% lo eleva por encima del 25% de los inversores de esta tipología. En la gran mayoría de los casos (87%), las compañías no cuentan con una prima de asistencia u otro tipo de incentivo para fomentar la participación de los inversores retail.

En este sentido, el estudio afirma que la posibilidad de participar en las juntas no habría incentivado la de los inversores minoristas. Cuatro de cada diez compañías señalan que no se ha visto incrementada e incluso un 21% considera que la celebración en formato virtual de las JGA ha provocado una caída de la participación de los minoristas, frente a un 19% que sí cree que ha aumentado su presencia, aunque solo el 3% lo tilde como un incremento notable.

Casi la mitad de las compañías (45%) cree que los accionistas minoritarios sí deberían poder seguir en streaming las conferencias de resultados o los Investors Day, aunque estos eventos no estén abierto a preguntas por parte de los minoristas, mientras que dos de cada diez empresas no lo permiten, porque ya existen eventos específicos creados para este perfil de inversores.

Tres de cada cuatro compañías cotizadas en España (76%) no han percibido que los inversores minoristas se preocupen más por cuestiones no financieras (sociales, de buen gobierno, medioambientales) a raíz de la pandemia, frente a un 16% que sí considera que es una tendencia incipiente entre el perfil de inversores 'retail' y otro 8% que cree que ya es fenómeno completamente consolidado.

Por último, el 18% de las empresas cotizadas considera que se pueden producir fenómenos de acciones concertadas en el mercado entre inversores minoristas, como el que aconteció en GameStop, frente a un 24% que considera lo contrario, aunque existe una mayoría (58%) que no tiene una respuesta clara acerca de esta cuestión.