Cuatro de cada diez autónomos no han subido sus precios pese al repunte de la inflación, según ATA

Dos de cada tres no han recuperado lo perdido durante la pandemia y uno de cada cuatro desconoce el programa del 'Kit Digital'

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Más de la mitad de los autónomos, en concreto el 57,3%, ha elevado los precios de sus productos y servicios como consecuencia del repunte de la inflación, pero cuatro de cada diez, concretamente el 37,8%, no lo ha hecho todavía, según el Barómetro de ATA correspondiente al primer cuatrimestre del año presentado este lunes en rueda de prensa por el presidente de la organización, Lorenzo Amor.

Entre los autónomos que ahora mismo están "soportando sobre sus espaldas" el repunte de la inflación, el 60% asegura que subirá sus precios en los próximos meses, pero casi un 24%, es decir, uno de cada cuatro, no tiene ninguna intención de encarecer próximamente el precio de venta de sus productos o servicios.

La razón, según Amor, es que "mientras los políticos tienen la manía de subir impuestos cuando recaudan poco", el tejido empresarial "es más sensato" y "cuando no vende, no sube los precios". "Hay muchos autónomos que aún no se han recuperado de la pandemia y esa es la realidad de la calle", ha añadido el presidente de ATA.

De hecho, el Barómetro, para cuya elaboración se han realizado más de 1.200 entrevistas a autónomos entre el 13 y el 16 de mayo, muestra que dos de cada tres autónomos no se han recuperado desde que llegó el Covid y muchos dudan de que se vayan a recuperar.

En concreto, el 63,5% de los autónomos, unos dos millones, no ha recuperado lo perdido en la pandemia, frente al 31,9% que sí lo ha hecho, una cifra que, para Amor, resulta "exigua" si se tiene en cuenta que prácticamente el 25% de los autónomos no registró una caída de su actividad por el Covid.

"Si la economía no ha recuperado aún los niveles previos a la pandemia, es muy lógico que dos millones de autónomos, que son el eslabón más débil de la cadena productiva, aún no se hayan recuperado", ha subrayado Amor.

Y aunque seis de cada diez autónomos de los que no todavía no se han recuperado prevé mejorar poco a poco en los próximos meses, el 6,6% advierte de que, si no cambia la situación, ve difícil mantener su negocio en el futuro. A ello se suma que la inmensa mayoría de los autónomos creen que su recuperación no llegará antes de bien entrado 2023.

En concreto, prácticamente el 30,3% de los autónomos prevé que en la situación actual, con la guerra, los problemas de suministro y los mayores costes de la producción, su actividad disminuya en lo que queda de año, frente al 54% que estima que se mantendrá y, en menor medida, que aumentará.

Las perspectivas en lo que se refiere a la creación de empleo son de incertidumbre, pues sólo un 7% de los autónomos, alrededor de 120.000, prevén generar empleo en los próximos meses, coincidiendo con la campaña estival, frente a 150.000 que prevén recortar plantilla.

Aunque para el 70% de los autónomos su principal preocupación es la subida de los precios energéticos, lo que más les ha afectado es el encarecimiento de las materias primas y de las gasolinas.

De hecho, el 55% asegura que el mayor coste de las materias primas le ha afectado entre bastante y mucho; al 54% le pasa lo mismo con los carburantes; el 49% responde así en el caso de la subida de la luz, y el 44% dice que su negocio se ha resentido bastante o mucho por la escasez de materias primas.

A ello hay que añadir, según Amor, el "preocupante" repunte de la morosidad con los autónomos, que ha escalado seis puntos desde junio de 2021 y tres desde diciembre, alcanzando actualmente casi el 40%. Ello supone que a 1,2 millones de autónomos se les debe dinero y a un 15% de ellos quien les adeuda facturas son las administraciones públicas.

El Barómetro de ATA también revela que casi la mitad de los entrevistados no volverían a ser autónomos, de hecho uno de cada cinco dice que nunca repetirá. Nueve de cada diez consideran que no son valorados socialmente y que la sociedad no es consciente de la importancia de lo que aportan al país.

LA MITAD DE LOS AUTÓNOMOS HA RECIBIDO ALGÚN TIPO DE AYUDA EN LA CRISIS

El informe de ATA muestra además que el 55,5% de los autónomos ha recibido en el curso de los últimos dos años algún tipo de ayuda, ya sea estatal, autonómica o local, pero el 43,5%, el equivalente a 1,45 millones de trabajadores por cuenta propia, no lo ha hecho.

Aunque la inmensa mayoría de las ayudas eran compatibles unas con otras, entre quienes han percibido alguna, el 60% ha tenido ayuda estatal, el 51% ha recibido ayudas autonómicas, y uno de cada cuatro, de entidades locales. Y entre quienes no han tenido ninguna ayuda, uno de cada tres no cumplía los requisitos, el 20% no la pidió por exceso de burocracia y a otro 20% se le denegó.

Según ATA, en los dos últimos años un millón de autónomos ha pedido financiación y el 83% ha percibido algún crédito de los solicitados, una cifra "muy elevada", que contrasta con los apenas 60.000 créditos denegados (6,3%). Pero Amor ha recordado que el 70% del colectivo no demandó ningún crédito: el 41% porque lo necesitaba para su actividad y el 38% porque no quería endeudarse.

DESCONOCIMIENTO SOBRE EL 'KIT DIGITAL'

Durante la presentación de este informe, Amor ha denunciado que, "desgraciadamente", los fondos europeos están llegando poco al tejido empresarial, y ha puesto el foco sobre todo en el programa del 'Kit Digital', cuyo objetivo es digitalizar a un millón de autónomos y pymes.

El primer tramo de este programa, financiado con los fondos del Plan de Recuperación, va dirigido a empresas de más de 9 trabajadores y ha habido 59.000 solicitudes. El segundo tramo será para empresas de 3 a 9 trabajadores y el tercer tramo, a empresas sin asalariados o con un máximo de dos trabajadores.

Según el barómetro, un 20% de los autónomos, el equivalente a 660.000, prevé solicitar el 'Kit Digital', pero lo "preocupante" para Amor es que uno de cada cuatro (750.000 autónomos) no tiene ni idea de lo que es este programa, por lo que ha instado a mejorar la información para darlo a conocer y "sensibilizar" de la importancia que tiene la digitalización para el tejido empresarial.