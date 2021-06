Ocho de cada diez españoles eligen España para sus vacaciones, según Braintrust

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Un 82,9% de los españoles elige España para pasar sus vacaciones, mientras que Europa es el destino preferido para un 12,6%, y un 4,5% elegirá destinos más lejanos, según los resultados de una nueva oleada del Barómetro Turístico de Braintrust.

Por regiones, Andalucía con un 29,7%, Comunidad Valenciana con un 18,6%, y Galicia con un 14,6% serán las comunidades más visitadas, seguidas de Cataluña, Castilla y León, las Islas Canarias, Asturias y Cantabria.

En cuanto a los viajes al extranjero, Francia liderará el ranking con un 30,8%, seguida de cerca por Italia con un 22,5% y Portugal con un 20,0%.

El estudio revela también que un 48,9% de los españoles están dispuestos a viajar en los próximos seis meses, lo que supone un 61% de incremento respecto al mismo grupo el año pasado, donde la cifra era del 30,4%.

No obstante, hay un 14,4% que dice que no viajará frente a un 24,4% en 2020, lo que significa un descenso del 41%. Entre ambos extremos se sitúa un 36,7% de los españoles que aún no sabe si viajará.

AUMENTA EL PRESUPUESTO Y LA INTENCIÓN DE APOYAR AL TURISMO

Debido al ahorro mantenido durante los meses de la Covid-19 y la fatiga provocada por la pandemia, los españoles van a aumentar su presupuesto de forma considerable, ya que éste crecerá un 12,2% con respecto al pasado año, lo que supondría una cifra de 1.486 euros destinados para el presupuesto vacacional de este año.

Además, el estudio señala que considerando que la cantidad de españoles que han decido dar el paso de viajar este año ha crecido un 61%, el incremento en el volumen total de presupuesto del mercado podría alcanzar el 79%, lo que "supondría un importante desahogo para el sector, a pesar de distar mucho de las cifras previas a la pandemia".

En este contexto, los encuestados afirman que destinarán un 21,1% de su presupuesto a bares y restaurantes, ayudando así a la reactivación de esta industria, mientras que el resto se dedica a transporte con un 18,9%, a alojamiento con un 37,8%, actividades de ocio en destino con un 11,1% y en compras un 9,5%, dejando un 1,6% para otros menesteres.