Ocho de cada diez españoles piensan quedarse en España durante el verano, según un estudio

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El 81% de los españoles piensa quedarse en España durante sus vacaciones de verano, mientras que al 74% le preocupa viajar al extranjero como consecuencia de la pandemia, según un estudio de TomTom.

El informe señala que las posibles razones pueden ser que el 76% de los encuestados considera que no tiene suficiente información en relación a las restricciones vigentes en otros países y al 61% no le importa quedarse en España este verano, si eso implica que en 2022 podrá viajar al extranjero con más libertad.

No obstante, el estudio también demuestra que los españoles están deseosos de disfrutar de unas merecidas vacaciones de verano, porque apenas un 14% se plantea no irse de vacaciones este verano, de los cuales, un 55% no lo hará por miedo a la situación de pandemia.

Con respecto al medio de transporte, el coche sigue siendo el medio de transporte preferido por los españoles, ya que el 73% lo considera el medio más seguro para viajar en pandemia.

En este sentido, el 83% de los españoles espera viajar en coche durante sus vacaciones, mientras que la libertad y la flexibilidad que proporciona el coche es la principal razón para el 57% de los encuestados.

En cuanto al destino preferido para viajar por carretera, Andalucía es la región por la que más optan los españoles, pues el 37% de los usuarios afirma que probablemente conducirá por las carreteras de la comunidad andaluza durante el verano. Le siguen Galicia y Comunidad Valenciana (16%), Asturias (15%) y Cataluña (14%).

Además, el estudio resalta la confianza cada vez mayor en las soluciones de navegación para poder llegar a su destino de forma segura y cómoda. De hecho, el 56% de los españoles encuestados considera que conducir con un navegador o app móvil es más seguro y el 59% utiliza aplicaciones de navegación para llegar a sus destinos de vacaciones.