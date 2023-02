Nueve de cada diez marcas de alta gama, interesadas en desarrollar su negocio en el metaverso

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Nueve de cada diez marcas de la industria de alta gama están interesadas en desarrollar su negocio en el metaverso, ya que les permitirá entablar una nueva y personalizada experiencia en su relación con el consumidor, según se ha constatado en la celebración del 'Día Fortuny', organizado en la escuela de negocios ISDI por Círculo Fortuny.

En concreto, la inmersión en mundos virtuales permite a las marcas de alta gama tender vínculos con nuevas comunidades de consumidores, entre los que se encuentran las generaciones 'Y' y 'Z'. Así, según un reciente informe de Bain & Company, estas generaciones representaron el 67% de las ventas de los artículos de lujo en 2022.

Sin embargo, el desarrollo del metaverso no se dirige exclusivamente a las generaciones más jóvenes, sino que esta nueva realidad virtual representa un aliado de todas las edades, al ser más sencillo e intuitivo su uso que cualquier aplicación móvil donde sí puede existir una brecha de habilidad digital generacional.

El gestor de Transformación en El Corte Inglés, Mauro Fuentes, ha señalado en el encuentro que la "industria del 'retail' y de la moda son de las que más experiencias tecnológicas están viviendo". "Trabajamos en una colección completa en 3D para nuestros clientes, ya que en un futuro aspiramos a vender un activo físico, como una cazadora, a la vez que este artículo llega al comprador digitalmente en forma de NFT para el metaverso", ha explicado.

Por su parte, el consejero delegado y cofundador de ISDI, Nacho de Pinedo, ha avanzado que "lo que hay ahora no se parecerá en nada a lo que habrá dentro de cinco años". "Estamos ante un 'proof of concept' de lo que está por llegar. En estos momentos no hay varios metaversos, sino uno, pero sí diferentes plataformas donde sí percibimos relación con la industria de la alta gama, por ejemplo, la personalización o desarrollar el valor de lo aspiracional desde edades más tempranas, democratizando así el acceso a la excelencia", ha señalado.

De esta forma, marcas como Puig Beauty & Fashion ya tiene experiencia en desarrollar su estrategia a través de un mundo virtual. En este sentido, la vicepresidenta de Transformación, Estrategia e Innovación de Puig, Vanita Sabnani, ha explicado cómo "juntar el arte, la moda, el 'retail' y la tecnología para crear una exposición física y, en paralelo, una virtual en Decentraland donde los consumidores podían comprar un NFT que llevaba posteriormente a la creación de un vestido físico". "Sin embargo, lo importante no es vender, sino hablar con tu comunidad, dialogar con ella, siempre alineada con el propósito de marca y su 'storytelling'", ha explicado.

Por su parte, el responsable de Web 3.0. and Metaverse de LVMH, Nelly Mensah, ha subrayado que "las marcas tienen la oportunidad de exportar su ADN en la Web 3.0 de una manera que hasta ahora no se había hecho bien". "Para ello necesitamos unir productos físicos y digitales para ofrecer experiencias de cliente phygital. Y paralelamente reclutar talento, que gran parte está en España y Portugal, no en Silicon Valley, apostando por entrenar y formar a los profesionales ya disponibles que conocen esta industria", ha indicado.