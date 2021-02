Uno de cada tres españoles ya ha pagado con el móvil, según una encuesta

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El 34% de los españoles ya ha realizado pagos con el teléfono móvil, siendo los residentes de Cantabria (46%), Comunidad de Madrid (45%) y Cataluña (46%) los que más utilizan este medio de pago, según una encuesta realizada por Pecunpay y Visa.

El pago con el dispositivo móvil es además el tercer medio favorito para comprar, con un 12% de entre los 2.000 encuestados, por detrás de las tarjetas (60%) y el pago en efectivo (22%). Además, son los hombres (38,6%) y las franjas de edad comprendidas entre los 18 y 29 años (38%) y 30 y 44 años (37,9%) los que más utilizan el móvil como medio de pago.

De los que pagan con el móvil, casi un 7% dice utilizar siempre su dispositivo como método de pago, un 11% a menudo y un 16% a veces. Entre las principales barreras de su implantación, un 58% de los que realizan pagos con móvil echa en falta una mayor aceptación por parte de los establecimientos de dicho medio de pago y el 41% reclama mayor seguridad.

En cuanto a las reticencias por parte de los consumidores para adoptar el móvil como método de pago, el 38% de los encuestados afirmó que no lo utiliza porque "no les parece seguro", un 37,3% apuntó al hecho de que "no les gusta" este medio de pago, mientras que un 16% señaló que le parecía "complicado" y otro 16%, aseguró no disponer de un móvil adecuado para ello.

De entre el 34% de encuestados que actualmente paga con su móvil, casi siete de cada diez destacan que ha incrementado su uso desde el inicio de la pandemia. Entre las principales ventajas destacaron evitar el contacto con las superficies (63%), la rapidez de este método (62%) y la sencillez en su uso (47%).

En cuanto al tipo de comercio en el que se realizan pagos móviles, un 58% tiene lugar en las grandes superficies comerciales y un 28% en el pequeño comercio. Por otra parte, el gasto medio de los encuestados cuando pagan con el móvil está por debajo de los 50 euros, donde casi la mitad (47,8%) gasta entre 25 y 50 euros y un 36% menos de 25 euros.