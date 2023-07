La cadena de restauración Udon eleva sus ventas un 18%, hasta los 24,3 millones en el primer semestre

Prevé cerrar el ejercicio con ventas de 50 millones y se marca como objetivo alcanzar los 100 locales en 2024

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Udon Asian Food, cadena de restauración dedicada a la comida asiática en España, ha elevado sus ventas un 18% en el primer semestre de 2023, hasta alcanzar los 24,3 millones de euros, según ha informado la compañía en un comunicado.

En concreto, la firma ha precisado que se trata de una cifra récord de facturación en el mercado español y ha avanzado que prevé cerrar este ejercicio con unas ventas de 50 millones de euros.

El cofundador y director general de Udon Asian Food, Jordi Pascual, se ha congratulado de estos resultados. "El cierre del primer semestre de 2023 ha confirmado, una vez más, la tendencia positiva de nuestra enseña, consolidando nuestro crecimiento. Nos encontramos con unos resultados muy positivos para Udon en todas las áreas geográficas en las que operamos, y aún mantenemos fuerte espacio y compromiso con el desarrollo empresarial", ha indicado.

Pascual ha precisado que el actual contexto económico, marcado por la inflación, les ha traído "grandes retos". "Estamos orgullosos hoy de poder presentar estas cifras. Prevemos continuar avanzando en nuestro plan de expansión omnicanal, con una firme apuesta por formatos más diversos y alcanzables para los consumidores", ha subrayado.

De esta forma, la cadena de restauración ha crecido en lo que va de año, con la apertura de tres restaurantes, uno de ellos en Puerto Rico, y prevé llegar hasta las 10 aperturas en la finalización del ejercicio.

En la actualidad cuenta con más de 75 puntos de venta abiertos y se ha marcado como objetivo alcanzar los 100 restaurantes en 2024, poniendo el foco en España en la Comunidad de Madrid, Levante y Zona Norte, mientras que el desarrollo internacional están enfocados en Estados Unidos y Latam.

La enseña cuenta con su formato clásico, pero también ha desplegado nuevos formatos de negocio como el 'travel channel', basado en la digitalización, con la presencia en aeropuertos de Puerto Rico, República Dominicana y próximamente cuatro unidades en Madrid-Barajas; o el 'grab and go', centrado principalmente en el 'take away', formato que se desarrollará en la nueva apertura en septiembre de Ifema.