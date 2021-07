La cadena de valor alimentaria lanza una campaña para defender a alimentos que son demonizados y contra bulos

Muestra su preocupación ante un posible impuesto a la carne por parte del actual Ejecutivo

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La cadena de valor alimentaria, integrada por las organizaciones Asaja, COAG, Cooperativas Agro-alimentarias, UPA, FIAB, Promarca, Aecoc, Hostelería de España y Marcas de Restauración, ha presentado el movimiento #SomosNutrisensatos, una iniciativa para impulsar y defender los alimentos españoles que están siendo demonizados como la carne, el azúcar o el aceite, así como un modelo de nutrición sensata, y actuar contra las 'fake news'.

Al tiempo, ha mostrado su preocupación de que el actual Gobierno imponga un impuesto a productos como la carne, tras la última polémica abierta con las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón.

"Vemos con mucha preocupación cualquier medida impositiva, porque solo tiene un mero afán recaudatorio, porque se ha demostrado que no hay cambio en los hábitos de consumo, además de ser discriminatorio. No se puede vestir de salud, algo que es recaudatorio. Estamos muy preocupados con que este Gobierno tenga ese cariz", ha señalado el directo general de FIAB, Mauricio García de Quevedo, durante la presentación de la campaña.

García de Quevedo ha señalado que este innovador movimiento "nace para impulsar y defender una nutrición sensata y hábitos de vida saludables" para poner en valor la calidad de los productos de la cadena alimentaria española.

"No buscamos ni confrontación ni pelea, porque somos un movimiento abierto e inclusivo, y queremos concienciar a la población arrancando una sonrisa para que la gente no se deje influenciar", ha señalado, ya que esta iniciativa estaba prevista lanzarse el pasado año, pero se frenó por la pandemia y llega justo una semana después de que el ministro de Consumo presentara una campaña contra el consumo de carne.

De esta forma, la cadena de valor alimentaria ha asegurado que tiene intención de presentar esta acción tanto al Ministerio de Agricultura como al de Consumo, además de a alguno más, para que se adhieran y aporten ideas. "En el seno del Gobierno hay discrepancias en este debate y esperamos que se apele a la sensatez", ha subrayado García de Quevedo.

Entre las acciones que también llevará a cabo este movimiento será el de actuar contra los bulos y 'fake news' que inundan las redes sociales sobre los alimentos y la alimentación. "No queremos ser cómplices a través del silencio de los bulos que hay en Internet. Vamos a decir basta ya con datos fiables y con base científica. Ya no vamos a quedarnos callados. No se puede criminalizar a la cadena alimentaria", ha recalcado.

EL SECTOR AGRARIO CRITICA LA CAMPAÑA DE GARZÓN

Por su parte, el presidente de Asaja, Pedro Barato, se ha congratulado de esta iniciativa, ya que considera que el sector agraario está recibiendo "demasiados ataques gratuitos que tiene consecuencias tremendas". "Demonizar al sector vía impuestos, ataques al empleo y a productos como el azúcar, el aceite o la carne no es bueno", ha señalado.

Barato ha lamentado los "mensajes negativos" que recibe el sector agrario de "gente irresponsable, alguno de ellos ministros", que considera que tienen que se contrarrestados con "la verdad".

Mientras que el presidente de COAG Muria, Miguel Padilla, ha advertido de que un posible impuesto a la carne sería una "barbaridad", ya que sería hacerlo "menos accesible a la población que tiene un menor poder adquisitivo".

Padilla, que se ha congratulado con la puesta en marcha de esta campaña, que apela a la "sensatez y al sentido común", ha lamentado también que el sector agrario sufre "ataques sin rigor", recordando que "cualquier producto si se toma en exceso es perjudicial lo que no es sensato es que se demonice a un sector como el de los alimentos.

PIDEN A GOBIERNO CAMPAÑAS QUE PONGAN EN VALOR LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

Por su parte, el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha recordado que agricultores y ganaderos llevan ya años protegiéndose de "ataques interesados" de otros sectores. "También vemos deslices de respresentantes de la Administración, de los que esperábamos que no hicieran campaña contra ciertos productos", ha indicado.

"Necesitamos de los representantes de la Administración que pongan en marcha políticas de defensa de modelos tradicionales que garanticen una calidad sostenible y la regulación de ciertos modelos que se quieren implemtentar y no existen", ha señalado.

Ramos ha lamentado que Garzón haya usado datos e imágenes que no corresponden a España en la campaña contra el consumo de la carne. "Sería necesario por parte del Gobierno una campaña para poner en valor el modelo de producción de alimentos. Pediríamos que se centre más en campañas a favor de la producción de alimentos y si hay amenazas que se pueda meter otro tipo de modelo, regularlo", ha indicado.

Por su parte, el director general de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Agustín Herrero, ha considerado que el debate del consumo de carne se ha abordado de "manera inadecuada". "No solo el sector se ha sentido dolido por este video, sino que también en el seno del Gobienro hay discrepancias", ha recalcado.

Por eso, apela que con esta campaña que se lanza hoy el debate sobre la alimentación y la nutrición sea "riguroso y basado en datos científicos y no en mensajes tendenciosos y sin rigor".

El director general de Aecoc, José María Bonmatí, se ha mostrado confiado en que más organizaciones y empresas se vayan sumando a esta iniciativa que es "proactiva y abierta". "Esta campaña es más oportuna que nunca, porque vemos un creciente interés de los consumidores en lo relativo a la información de la nutrición y salud en la alimentación. También todo lo relativo a la información de alimentación y bebidas está en el foco de las 'fake news'", ha recordado.