Cadenas hoteleras españolas se alían para trabajar en proyectos que puedan optar a los fondos europeos

La Comisión de Turismo MAD FinTech ha anunciado este jueves la creación de la primera alianza estratégica de cadenas hoteleras españolas integrada por Alma Hoteles, Castilla Termal, Fontecruz Hoteles, Hospes Hotels, One Shot, Only You Hotels, Room Mate Hotels y Único Hotels.

El objetivo de esta 'Alianza de Cadenas Hoteleras para la Digitalización y la Sostenibilidad del Turismo' es trabajar de forma conjunta en los proyectos que optarán a los fondos NextGenerationEU de la Unión Europea, en el desarrollo de proyectos de I+D, en la prospección de nuevos mercados turísticos, así como en la exportación de 'know-how' turístico al resto del mundo.

"2021 va a ser el año de la colaboración y de las sinergias entre compañías para impulsar de nuevo el turismo, la marca España y en este caso, para acceder de manera conjunta a los fondos europeos, que serán clave en la recuperación del sector" ha señalado el presidente y fundador de Room Mate, Kike Sarasola.

La recién creada alianza ya está trabajando en el desarrollo una plataforma de conocimiento de cliente y tecnología aplicada a la hiperpersonalización de la oferta hotelera, en la automatización robótica de los procedimientos de gestión interna de las compañías aliadas o en el desarrollo inteligente del Revenue Management System para que deje de funcionar como una simple asignación de precios y pasar a ser una estrategia de BI (business intelligence).

Según Héctor Añon, director corporativo de Alma Hotels, "esta situación ha demostrado que el que quiere hacer algo encuentra el medio "Desde Alma Hotels vamos a aportar todo lo que esté en nuestra mano para convertir esta alianza en una gran oportunidad de crecimiento", ha recalcado.

Por último, el presidente de la Comisión de Turismo de MAD FinTech, Fernando Gallardo, ha destacado que es la primera vez que un grupo tan numeroso y tan caracterizado de cadenas hoteleras se une para trabajar juntas, ·no solo con el objetivo de concurrir en las mejores condiciones posibles a la financiación a fondo perdido que plantea la Unión Europea, sino para promover la internacionalización de empresas turísticas española".