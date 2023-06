CaixaBank cree que las carteras crediticias se mantendrán planas o con ligeros aumentos hasta 2025

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, cree que los saldos de las carteras crediticias en España se mantendrán o bien estables o bien registrarán ligeros aumentos en los próximos tres años, según ha trasladado durante su intervención en las jornadas que Cinco Días está realizado para celebrar su 45º aniversario.

"Estamos asistiendo a una clara caída de nueva facturación en hipotecas como consecuencia de la reducción de los ritmos de crecimiento, ya que las compraventas han entrado en terreno negativo, y está dando lugar a una caída de saldos que se va a mantener", ha sostenido Goirigolzarri.

En el ámbito de consumo, en cambio, se está viendo una cierta resistencia, aunque con crecimientos muy discretos, mientras que el negocio de empresas ha señalado que hay dos tendencias, por un lado, la financiación del circulante, que está funcionando "muy bien" y por el otro, un parón ante el entorno de tipos de interés o el político. "Los empresarios quieren tener claridad sobre el horizonte más próximo", ha resaltado.

Así, cree que este año habrá una evolución plana del crédito, si bien no se producirán caídas importantes, y crecimientos "muy discretos" en 2024 y 2025.

Sobre la evolución de la morosidad, Goirigolzarri ha destacado los cambios estructurales que ha experimentado la economía española desde 2012, con una reducción de la deuda de las empresas y la fortaleza del mercado laboral tras la pandemia del Covid-19, lo está permitiendo que la mora esté en mínimos. Sin embargo, ha afirmado que hay que ser "prudentes" porque actualmente se están produciendo los proceso de repreciación de las carteras hipotecarias por la subida de tipos de interés.

Preguntado por la remuneración de los depósitos, ha recordado que entre 2016 y 2022, la banca ha estado funcionando con tipos de interés negativos que fueron trasladados a las empresas, pero a los particulares. De este modo, una vez comenzó la subida por parte del Banco Central Europeo (BCE) en julio del año pasado, las sociedades no financieras han sido las primeras en verse beneficias al subir la remuneración de sus depósitos, mientras que son los particulares los que todavía no han visto aumentar la rentabilidad por sus ahorros.

Además, ha recordado que esa temporada de tipos negativos llevó a los bancos a "ponerse a trabajar" en productos más sofisticados que diese rentabilidad al ahorro de los clientes minoristas, como son los fondos de inversión o los seguros de ahorro, de tal manera que el 40% de los recursos de la clientela no está en depósitos, sino en estos productos.

"Nosotros personalmente opinamos que para un ahorrador o inversor que tiene un dinero ahorrado y una previsión de varios años, y no de tres meses, el depósito bancario claramente no es su mejor opción. Hay otras que son mucho mejores desde el punto de vista de combinación de riesgo y rentabilidad", ha defendido el presidente de CaixaBank.

Igualmente, ha esgrimido que la banca cuenta con liquidez por una cuestión estructural, y no meramente coyuntural, ya que desde la crisis financiera la banca comercial, europea y española "llegó al convencimiento de que no era buena que sus carteras de crédito fueran superiores a las de los depósitos", ya que eso producía una situación de vulnerabilidad, de tal manera que se ha realizado una "fuerte" reestructuración de los balances.

Otro factor que ha hecho aumentar la liquidez de la banca es la regulación en términos de capital, que hace que la banca tenga que emitir deuda y aumentar la posición estructural de liquidez.

También ha rechazado el argumento de falta de competencia esgrimido por el Banco de España para explicar la falta de remuneración de los depósitos, al exponer que los diferentes indicadores muestran que el sector español está en línea con el nivel de competencia europea, o incluso por debajo, y que esta se puede medir de diferentes formas, ya sea teniendo en cuenta la cuota de mercado de depósitos, de créditos o de comisiones.

RECHAZA "INJERENCIAS POLÍTICAS" DEL GOBIERNO

En cuanto a la presencia del Estado en CaixaBank, a través del Frob, y su posible salida del capital del banco, Goirigolzarri ha reiterado que se trata de una cuestión que debe decidir la propia institución, mientras que su papel como gestor es "trabajar mucho, gestionar bien, dar buenos resultados y buena remuneración a los accionistas", un colectivo donde se incluye al propio Frob.

Además, ha insistido que tanto en su anterior etapa como presidente de Bankia como ahora en CaixaBank no ha visto injerencias políticas en la gestión. "En el caso de Bankia, no teníamos ningún consejero dominical. En CaixaBank, tenemos uno designado por el FROB, pero personalmente no he visto ni en uno ni en otro caso ninguna injerencia en nuestra política", ha asegurado en referencia a la abstención del organismo en las votaciones sobre las políticas de remuneración del banco en la última junta de accionistas.

"En la última junta, el FROB, hablando de nuestra políticas de retribuciones, decidió abstenerse. Quitando su porcentaje del 17%, el 98% de nuestros accionistas votaron a favor", ha concluido.