CaixaBank lanza su primera emisión de deuda en dólares

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

CaixaBank ha lanzado hoy su primera emisión en dólares para colocar bonos sénior no preferentes en el mercado estadounidense, según han informado fuentes financieras a Europa Press.

La emisión tiene un vencimiento a seis años, hasta 2029, con opción de amortización anticipada en el quinto año. Pagará un cupón fijo semestral y parte con un precio de IPTS más 275 puntos básicos.

Barclays, BNP Paribas, Bank of America, JP Morgan, Morgan Stanley y la propia CaixaBank han sido elegidos como bancos colocadores.

El objetivo de la operación para el banco es diversificar la base inversora, convirtiéndose en un emisor habitual en el mercado estadounidense, como ya lo son otras entidades españolas como Santander o BBVA.

Además, con este nuevo bono, CaixaBank busca seguir refinanciando próximos vencimientos para mantener los requerimientos regulatorios en cuanto a stock de pasivos 'bail-inables', aunque ya se sitúan por encima del requerimiento de MREL previsto para el 1 de enero de 2024.

A mediados de 2022, CaixaBank registró su primer programa para colocar deuda en dólares con un importe máximo de 5.000 millones de euros. El documento incluye la posibilidad de que la entidad realice emisiones de deuda sénior preferente y no preferente, así como deuda subordinada Tier 2.

La entidad, no obstante, ha acudido ya a mercados con divisa distinta al euro. En mayo de 2021, CaixaBank colocó un bono verde sénior no preferente de 500 millones de libras esterlinas (565 millones de euros al cambio actual), con un vencimiento de cinco años y medio, mientras que en marzo de 2022, realizó una segunda emisión de deuda sénior no preferente de 500 millones de libras.

CaixaBank también ha colocado deuda en el mercado suizo, con una emisión de bonos sénior no preferente de 200 millones de francos suizos (201 millones de euros) en junio de 2021, y en el mercado japonés, con tres emisiones en yenes por más de 180 millones de euros equivalentes.