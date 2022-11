CaixaBank organiza una caminata de 'mentoring' para 200 directivas y predirectivas

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

CaixaBank ha organizado una caminata de 'mentoring' en Madrid que ha puesto en contacto a 100 profesionales con una carrera profesional consolidada con otras 100 mujeres que están dando forma a carreras con alto potencial de desarrollo.

Según ha informado el banco, los participantes en el evento ocupan posiciones directivas en el Grupo CaixaBank y en otras empresas colaboradoras en el evento, como Naturgy, Merck, EY o la Asociación Española de Directivos (AED).

La caminata, de 4,5 kilómetros, ha arrancado y finalizado en el centro 'all in one' de CaixaBank (Plaza Colón), transcurriendo por la Puerta de Alcalá y el Parque del Retiro, entre otros puntos céntricos de Madrid.

Durante el trayecto, los participantes han podido intercambiar experiencias, ofrecer y recibir asesoramiento, apoyo y consejos, además de tejer una red de contactos en un ambiente informal.

CaixaBank es el patrocinador principal de la 'Global Mentoring Walk' en España desde 2019 y ha impulsado esta iniciativa por tercera vez, en colaboración con la ONG Vital Voices.

Las 'Global Mentoring Walks' surgieron de la mano de la fundadora de Oxygen Media, Geraldine Laybourne, que en su tiempo libre acompañaba a mujeres jóvenes en su desarrollo profesional, aprovechando su caminata diaria por Central Park para tener estos encuentros de 'mentoring'. Tras el éxito de la fórmula, decidió organizar caminatas en las principales ciudades de Estados Unidos para poner de relieve la importancia del 'mentoring'.

La organización estadounidense sin ánimo de lucro Vital Voices ha dado un impulso a este movimiento y ha llevado la iniciativa a 80 países y 180 ciudades alrededor del mundo.