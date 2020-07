Caixabank y Sabadell advierten del mayor riesgo de más de 20 fondos de inversión comercializados

Caixabank AM y Sabadell AM han elevado el nivel de riesgo asignado a una veintena de sus fondos de inversión comercializados tras la volatilidad sufrida por sus valores liquidativos en los últimos cuatro meses por el coronavirus, pese a no haber modificado su política de inversión.

MADRID, 29 (EUROPA PRESS) Caixabank AM y Sabadell AM han elevado el nivel de riesgo asignado a una veintena de sus fondos de inversión comercializados tras la volatilidad sufrida por sus valores liquidativos en los últimos cuatro meses por el coronavirus, pese a no haber modificado su política de inversión. Estas subidas en la escala del perfil de riesgo no se atribuyen "a una modificación de la política de inversión, ni a un cambio del criterio de selección de los activos, ni una estrategia de inversión distinta", han advertido ambas entidades a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En concreto, la gestora de Caixabank ha elevado el riesgo de varios de sus fondos de renta variable y mixtos entre los que figuran Caixabank Bolsa Selección Europa, Caixabank Bolsa Selección Global, Caixabank Bolsa USA Divisa Cubierta, Caixabank Destino 2030, Caixabank Estrategia Flexible, Caixabank Gestión Total, Caixabank Smart Renta Variable Europa, Caixabank Selección Tendencias y Caixabank Global Invest. Asimismo, se ha elevado el nivel de riesgo en la escala numérica de los vehículos de renta fija Caixabank Interés 4, Caixabank Master Renta Fija Deuda Pública 3-7, Caixabank Master Renta Fija Privada Euro, Caixabank Oportunidad, Caixabank Renta Fija Corporativa Duración Cubierta, Caixabank Renta Fija Flexible, Caixabank Renta y Fija Subordinada. Por su parte, la gestora de Sabadell, que ha sido recientemente adquirida por el grupo Amundi, ha informado de la modificación del nivel del perfil de riesgo y remuneración de ocho fondos, entre los que se encuentran Sabadell América Latina Bolsa, Sabadell Bonos Alto Interés, Sabadell Bonos Flotantes Euro, Sabadell Economía Verde, Sabadell Europa Bolsa, Sabadell Financial Capital, Sabadell Rentas y Sabadell Selección Epsilon. Esta modificación del nivel de riesgo de los fondos, siguiendo la metodología del CESR, conlleva un cambio en el folleto informativo y en el documento de datos fundamentales para el inversor (DFI) que debe entregarse a los nuevos partícipes de los estos vehículos.