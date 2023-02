Calviño acusa a Ayuso de "trivializar el terrorismo" por decirle a Lobato: "Que te vote Txapote"

Destaca la importancia de la Cumbre de Marruecos y dice que es el país vecino con el que hay que llevarse "muy bien"

BILBAO, 3 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "trivializar el terrorismo" con su expresión sobre 'Txapote' y ha mostrado su deseo de que el PP tuviera "una actitud "más constructiva" y fuera una oposición "un poco más homologable al resto de Europa".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, se ha referido a la actitud del PP como oposición y a las palabras de Ayuso que, durante una sesión de control en la Asamblea de Madrid, arremetió contra el portavoz del PSOE en la Asamblea, Juan Lobato, a quien le dijo que "les vote Txapote". Esta expresión ha generado críticas de asociaciones de víctimas de ETA.

En relación al PP, la vicepresidenta cree que hay una "diferencia muy grande" entre lo que "se dice y lo que se hace" y ha indicado que "ojalá el PP tuviera una actitud más constructiva". "Sería lo ideal tener una oposición un poco más homologable al resto de Europa y que no utilice expresiones y barbaridades", ha añadido.

En este sentido, Nadia Calviño se ha referido a las manifestaciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, -quien, en referencia al PSOE, dijo que 'les vote Txapote'- y le ha acusado de "trivializar el terrorismo y hablar de asesinos como si fuera un chiste".

A su juicio, demuestra que el PP "no tiene visión de país" y no comprende "no solo lo que es el País Vasco, sino lo que es España". "Parece que no entienden más allá de Madrid", ha añadido. Asimismo, ha criticado que estén dispuestos "a utilizar cualquier argumento o idea, aunque se algo indigno como es el caso".

"A mí eso me preocupa porque creo que un partido que se pretende de Gobierno tiene que entender nuestro país, tiene que mostrar un respeto por el conjunto de la ciudadanía, que lamentablemente yo no veo en el PP", ha añadido.

CUMBRE DE MARRUECOS

Por otra parte, ha subrayado la importancia de la Cumbre de Marruecos celebrada esta semana, porque hacía ocho años que no se celebraba un encuentro "de alto nivel".

"Marruecos es nuestro país vecino, nuestra frontera Sur, es un país muy importante para España desde el punto de vista económico y de la seguridad porque el 55% de las inversiones de empresas españolas en África son en Marruecos o a través de Marruecos", ha añadido.

En este sentido, ha hecho una valoración "muy positiva" de la Cumbre porque hubo primero una cita de carácter empresarial que fue "un gran éxito" con más participación de empresarios de ambos países de lo que se esperaba, y cree que dará "unos frutos muy interesantes". También ha subrayado la importancia desde el punto de vista político e institucional porque hay que tener "los mejores lazos con los vecinos".

"Aquí desde el País Vasco se entiende muy bien, en el caso de Francia, pero cuando estamos hablando de Ceuta y Melilla, de Canarias o de Andalucía, es Marruecos el país con el que nos tenemos que llevar muy bien", ha agregado.