Calviño advierte a los transportistas que no se sumen al acuerdo de que tendrán que explicar sus intereses

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha advertido este lunes a los transportistas que no respalden el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las principales organizaciones del sector de que "tendrán que explicar sus intereses" ante el rechazo de una reivindicación "largamente esperada".

"Se trata de medidas positivas para el sector de los transportistas por carretera. Quienes no se sumen no están defendiendo los intereses de este sector. Tendrán otros intereses que tendrán que explicar y que no responden a lo que nuestro país necesita en este momento", ha dicho Calviño en la rueda de prensa posterior a la reunión con los agentes sociales para tratar el Plan de Respuesta al Impacto de la Guerra.

Calviño ha agradecido "la responsabilidad de la inmensa mayoría del sector del transporte" que ha dado el visto bueno al acuerdo con el Gobierno y ha valorado su "muestra de una gran conciencia" ante un momento de incertidumbre.

Al igual que ha hecho esta tarde la ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos ha explicado que el acuerdo permitirá rebajar el coste de los carburantes para los transportes por carretera de mercancías y personas.

"Estamos planteándonos un modelo similar al que se va a poner en marcha a partir del 1 de abril en Francia, en el que hay una parte de la financiación que viene de los presupuestos públicos y otra parte que es una contribución de las propias empresas petroleras", ha señalado Calviño.

La ministra de Asuntos Económicos ha aclarado que se ha optado por esta medida tras coincidir con los representantes del sector en que las bajadas fiscales resultan ineficaces en este caso y supondrían un empobrecimiento de las cuentas públicas.

"Hemos estado trabajando en una ayuda directa al litro del carburante que tenga un efecto positivo directo sobre aquellos colectivos que utilizan más los carburantes", ha añadido Calviño.

La otra medida acordada será la liquidación mensual y la devolución "más ágil y más rápida" de las bonificaciones correspondientes al gasoil profesional.

Calviño ha recordado que este acuerdo con los transportistas se suma a otro alcanzado a finales de 2021 y convalidado hace unos días en el Congreso. El nuevo acuerdo se seguirá trabajando en los próximos días "para concretar todos lo detalles de aquí al fin de semana".

COMPROMISO CON EL CAMPO

La ministra de Asuntos Económicos también ha expresado el compromiso del Gobierno con el campo tras la manifestación del domingo.

"Se trata de un sector prioritario, estratégico para nuestro país. Nuestro Gobierno entiende la incertidumbre y la zozobra de la sociedad y de los sectores más afectados en un contexto como el que estamos viviendo", ha expresado la ministra.

Calviño ha señalado que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se encuentra en Bruselas para tratar de reforzar las ayudas que se puedan proporcionar a través de la Política Agraria Común (PAC) y poner instrumentos a disposición de las comunidades autónomas.