Calviño afirma que el envío de las reformas laboral y de pensiones a Bruselas está "en proceso"

BRUSELAS, 18 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha asegurado este lunes que el envío a Bruselas de los detalles de las reformas del mercado laboral y del sistema de pensiones, las únicos componentes del plan de recuperación y resiliencia que no se han trasladado a las autoridades comunitarias, está "en proceso".

"En cuanto a si se han enviado o no las fichas que faltaban, no he podido hablar con Presidencia del Gobierno, que es quien se encarga formalmente de enviar la documentación, y entonces no sé si se han enviado ya en el curso de hoy.

Está en proceso el envío de esas dos fichas que faltaban", ha asegurado a los medios antes de participar en la reunión por videoconferencia del Eurogrupo.

El viernes pasado, la vicepresidenta económica detalló que el Ejecutivo español había enviado ya a la Comisión Europea proyectos de 28 de los 30 componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resliencia, pero todavía ningún detalle sobre las reformas laboral y de pensiones, a la espera de lograr el "máximo consenso" con los agentes sociales.

Este lunes, Calviño ha defendido que el intercambio de documentos y el diálogo con las autoridades comunitarias es "paralelo" a las discusiones que están teniendo lugar con sindicatos y patronal en las distintas mesas en las que se tratan las reformas e inversiones que se incluirán en dicho plan.

La vicepresidenta de Asuntos Económicos ha enfatizado que el conjunto del Gobierno está trabajando en la reforma del sistema de pensiones, que engloba un "paquete de acciones y elementos" que son abordados "dentro del diálogo social".

Además, ha subrayado con respecto a la reforma del mercado laboral que existe un "total alineamiento" sobre el diagnóstico de los desequilibrios "que arrastra la economía española durante décadas" y sobre los que se debe logar el "máximo consenso".

Más allá de estos dos componentes del plan de recuperación, Calviño ha recordado que los PGE de este año prevén inversiones por valor de unos 27.000 millones de euros con cargo a los fondos europeos antiCovid y ha señalado que ya se han publicado cuatro "invitaciones" para "concretar futuras reformas", así como que "ya se están preparando" otros procesos de licitación.

En este sentido, ha recalcado el sentido de "urgencia" y la importancia de conseguir una "ejecución plena" de los planes de recuperación.

Para ello, ha instado al resto de ministros de Finanzas de la UE y a las instituciones europeas a "concentrar todos los esfuerzos" en "esta primera parte del año" con el objetivo de "poder tener todo en marcha lo antes posible".

"Los planes de recuperación son instrumentos contracíclicos y es ahora cuando necesitamos hacer un esfuerzo de inversiones y reformas para tratar de compensar el impacto negativo de la pandemia, sobre todo en aquellos países más afectados, como ocurre con España", ha apuntado.

En la misma línea, ha confiado en que el proceso de ratificación del fondo de recuperación europeo en cada uno de los Estados miembros pueda completarse "en el primer trimestre del año" y ha indicado que la intención del Gobierno es presentar el Plan de Recupración nacional definitivo "en cuanto sea legalmente posible".

"Esperábamos que todo el proceso comunitario estuviera terminado en el mes de enero, parece que se va a extender todavía dentro del mes de febrero y lo que queremos es estar listos para presentarlo cuando sea legalmente posible hacerlo", ha explicado.