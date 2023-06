Calviño afirma que la influencia de UP en la política económica del Gobierno ha sido "prácticamente ninguna"

Dice que el balance del Gobierno de coalición "es positivo" y pone en valor el esfuerzo para mantener la estabilidad económica y política

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha afirmado este viernes que la influencia que ha podido tener el socio minoritario del Gobierno --Unidas Podemos-- durante estos años de mandato del Ejecutivo de coalición ha sido "prácticamente ninguna".

"La política económica del Gobierno la ha dirigido el presidente Pedro Sánchez conmigo y la influencia que puede haber tenido el socio minoritario ha sido prácticamente ninguna", ha dicho la vicepresidenta en declaraciones a los medios de comunicación durante su visita esto días a Nueva York, donde ha recibido la Medalla de la Foreign Policy Association.

La vicepresidenta primera ha destacado, eso sí, que el balance del Gobierno de coalición "es positivo". "Hemos hecho un gran esfuerzo por que se mantuviese esa estabilidad económica y esa estabilidad política que ha sido muy positiva para nuestro país", ha enfatizado Calviño.

La titular de Asuntos Económicos, que ha rehusado comentar los pactos entre los partidos a la izquierda del PSOE de cara a las próximas elecciones generales, ha destacado que durante estos años ha habido un Gobierno "liderado por el Partido Socialista" con una política económica "que funciona y que es buena para la gran mayoría de los ciudadanos".

"Ha sido un Gobierno que ha gobernado para la gran mayoría de los ciudadanos españoles, defendiendo el interés general y que, por tanto, de cara al futuro, la garantía de un Gobierno liderado por el Partido Socialista es la garantía de continuar con políticas económicas que son buenas", ha recalcado.

Calviño espera, de cara a las elecciones, que los ciudadanos españoles valoren positivamente la labor que ha realizado el Gobierno para así poder seguir impulsando una política económica que permita mantener a España como uno de los motores fundamentales de crecimiento de la economía europea.

CARGA CONTRA EL PP Y SUS BULOS SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA

Según Calviño, la buena marcha de la economía explica por qué precisamente el Partido Popular no quiere hablar de este tema, además de "lanzar bulos".

Justo esta semana, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el foro South Summit 2023 celebrado en Madrid, ha asegurado que España está en un "momento de estancamiento económico" y ha criticado el "triunfalismo" del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez.

Frente a esto, la vicepresidenta ha recordado que todos los organismos nacionales e internacionales confirman la buena marcha de la economía española, que será una de las que lidere el crecimiento dentro de la Unión Europea y será un motor también de progreso a nivel mundial.

La OCDE, de hecho, ha revisado su previsión esta semana por encima del 2%, un crecimiento "muy notable" en un contexto internacional tan complejo y que contrasta con la debilidad de las grandes economías europeas y el conjunto de la eurozona, ha puesto en valor Calviño.

"El Partido Popular no quiere hablar de estos temas porque sabe que la economía va bien, que los ciudadanos españoles lo sienten en las cuentas de las familias, en el empleo de los jóvenes, en la mejora de los salarios y en la subida de las pensiones", ha resaltado la vicepresidenta.

En su opinión, el Partido Popular no tiene ninguna propuesta en materia de política económica y no tiene una visión de futuro sobre el país. "O por lo menos no la conocemos porque no responde a ninguna de las preguntas importantes que se plantean los ciudadanos españoles", les ha afeado.