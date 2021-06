Calviño considera que la imputación de Galán "no es buena" para la imagen de la empresa y personas afectadas

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño ha señalado este martes que la imputación del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, "no es una noticia positiva" y que este tipo de informaciones "no son buenas" para la imagen de las empresas y personas afectadas.

"Lamento que haya este tipo de informaciones que no son buenas para la imagen de las empresas y personas afectadas", ha dicho la vicepresidenta segunda durante el diálogo 'Desafíos y Oportunidades para la Reconstrucción', organizado por Servimedia este miércoles.

No obstante, la responsable económica del Gobierno no ha querido aventurarse a comentar cuál puede ser el impacto sobre la imagen de España en el exterior de un tema que, según su impresión, hasta el momento no está teniendo importante proyección más allá de las fronteras españolas.

IMPUTADO POR LOS CONTRATOS CON VILLAREJO

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha acordado la imputación Galán, y de tres directivos, el 'número dos' y consejero-director general de Negocios (Business CEO) de Iberdrola, Francisco Martínez Córcoles; el expresidente de Iberdrola España, Fernando Becker; y el exjefe del Gabinete de Presidencia Rafael Orbegozo. Les imputa un delito continuado de cohecho activo, delito contra la intimidad y falsedad en documento mercantil por los encargos presuntamente ilícitos encomendados al comisario José Manuel Villarejo.

En su auto el magistrado acepta así la petición efectuada por la Fiscalía Anticorrupción en el marco de la pieza 17 de Tándem y explica que los cuatro desde sus respectivos puestos directivos pudieron participar en la contratación de los servicios del comisario cuando aún estaba en activo en el Cuerpo Nacional de Policía, que se manipularon las facturas correspondientes a esos servicios y que se tuvo acceso a datos reservados de las personas sometidas a investigación, entre las que se encuentran desde el presidente de ACS, Florentino Pérez, al expresidente de Endesa Manuel Pizarro.