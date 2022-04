Calviño cree el recorte de previsiones "no sorprende" pero anticipa que el paro acabará por debajo del 13%

El PP ve al Gobierno resignado y la vicepresidenta les pide que "no arrastren a España" por su "búsqueda de autoestima y de liderazgo"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha asegurado en el Congreso que "en un contexto de guerra no sorprende una revisión a la baja del crecimiento y al alza de la inflación" como la del Banco de España, e incluso ha dicho que "sería más prudente" que este organismo. Sin embargo, ha anticipado que el dato de desempleo sí que será mejor al previsto por el supervisor y rebajará a final de año el 13%.

Durante una interpelación urgente dirigida por el diputado 'popular' Jaime de Olano en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, Calviño ha justificado esta previsión en el aumento continuado de afiliación a la Seguridad Social, con casi 600.000 personas ocupadas más que antes de la pandemia.

Una mejora también en calidad, ha dicho, al aumentar la contratación indefinida --un 31% de los nuevos contratos en marzo, el triple que antes de la reforma laboral, ha dicho--, que espera que se intensifique con el despliegue del Plan de Recuperación y sus inversiones con fondos europeos.

EL PP CUESTIONA LA MEJORA DE CALIDAD EN EL EMPLEO

De Olano, sin embargo, ha pedido al Gobierno que "no se engañe con la trampa de los fijos discontinuos", poniendo en duda la mejora de calidad en el empleo, algo que ha atribuido a "cambiar de nombre al contrato", y ha incidido en la situación de vulnerabilidad de la economía, atendiendo a los niveles de deuda, déficit y de inflación.

En este caso, se ha preguntado cómo, si atribuye este aumento de precios a la evolución de la energía, España presenta una inflación muy superior a la de Portugal, con quien comparte mercado de electricidad y, por tanto, precios energéticos.

CALVIÑO CREE QUE EL PP TIENE UN PROBLEMA "DE AUTOESTIMA"

Todo ello acompañado con un "crecimiento pírrico", ha dicho, con el consecuente riesgo de "estanflación" y el de un Gobierno al que ve "desbordado y sin capacidad de respuesta", "resignado", ha dicho, a ser "los últimos" en los indicadores económicos a nivel europeo. "Le pido ambición y que no se resigne", ha dicho.

Una "letanía" del "somos los peores", ha replicado Calviño, que la entiende en que el PP "no encuentra autoestima" y "está externalizando un sentimiento profundo". "No me sorprende, pero no arrastren a España en esa búsqueeda de autoestima que tiene el PP, y de búsqueda de liderazgo y de coherencia interna que tienen", ha apostillado.

LA TARIFA ELÉCTRICA Y SU PESO EN EL IPC

Por otro lado, Calviño ha asegurado que todos los organismos coinciden en la "ralentización" provocada por la guerra en Ucrania, pero ha asegurado que "no pone en riesgo la recuperación en marcha", atendiendo al crecimiento al 4,5% previsto por el Banco de España. Un aumento del PIB que contrasta con el horizonte de estanflación como el que anticipa el PP, ha abundado.

Respecto a la inflación, ha explicado la misma por el alza de la electricidad la "sobreponderación" del precio del gas para todo el sistema eléctrico, y ha precisado a De Olano que en España los precios de la electricidad repercuten de una forma diferente tanto en la tarifa regulada de electricidad como en la evolución estadística de los precios en el IPC.

Así, ha señalado que la tarifa regulada o PVPC tiene "transmisión automática" desde el precio diario del mercado mayorista, un sistema fijado por un Gobierno 'popular', ha recordado, y que también el Instituto Nacional de Estadística contabiliza esta evolución a la hora de registrar los incrementos de precios --sin tener en cuenta de que más de la mitad de hogares no tienen contratada la tarifa regulada--.