Calviño: "Cuántas personas se llenan la boca de 'viva España' y luego votan en contra de lo que beneficia"

El PP afea la baja ejecución de los Perte y la vicepresidenta les pide abandonar su "actitud de boicot"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha lamentado este miércoles en el Pleno del Congreso que haya grupos políticos que "se llenan la boca de 'viva España' y luego votan en contra de todo lo que beneficia a los ciudadanos españoles".

Calviño ha pronunciado estas palabras durante una interpelación urgente que le ha dirigida la portavoz industrial del PP, Tristana Moraleja, pero lo ha hecho también en referencia a la interpelación anterior. En ella, entre la diputada de Vox Macarena Olona y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, Olona ha dedicado exclusivamente uno de sus dos turnos a despedirse del Congreso por su candidatura a la Junta de Andalucía, despedida que ha culminado con un 'viva a España'.

La vicepresidenta económica ha asegurado en su intervención que "el Plan de Recuperación está alcanzando velocidad de crucero" y que, con el despliegue de los proyectos estratégicos, los Perte, el PP "debería alegrarse" y "sentirse orgulloso" si no fuese porque, ha dicho, "está erróneamente convencido de que, cuanto peor le vaya a España, mejor le irá al PP".

Todo ello en una interpelación en la que la diputada Moraleja ha calificado como "vergüenza" la baja ejecución del Plan de Recuperación y sus Perte, especialmente los enfocados en la industria, de apenas un 1,92%, una realidad que, ha asegurado, el Gobierno "quiere ocultar con oscurantismo y falta de transparencia".

EL PP EXPLICA LA BAJA EJECUCIÓN EN FALLOS DE DISEÑO

Asimismo, la diputada 'popular' ha criticado que la ministra de Industria, Reyes Maroto, "carece de peso político para defender la agenda industrial", y ha criticado que todos los Perte, "anunciados a bombo y platillo por el Gobierno", fueran presentados y diseñados "a espaldas de los sectores y las comunidades autónomas", actores que son "meros espectadores", ha dicho, en el plan.

Finalmente, se ha defendido de las críticas de Calviño sobre el rechazo del PP, sosteniendo que ellos no cuestionan la elección de proyectos para el automóvil o los semiconductores, asegurando que ellos mismos los propusieron, sino en cómo el Gobierno ha diseñado su puesta en marcha.

"Las empresas no pueden presentar un 100% de avales, no pueden responder cuando algo falla. Es un fallo del mecanismo. No es culpa de que los funcionarios no tienen tiempo, sino de ustedes", ha dicho, asegurando que el diseño ha abocado al "fracaso" su ejecución, y que así lo demuestran los datos hasta ahora.

"UNA COSA ES HABLAR Y OTRA LOS ACTOS"

En su réplica, Calviño ha recordado al PP que no sólo votó en contra del decreto de gobernanza de los fondos europeos, sino también de otras medidas como la rebaja de cargos, peajes e impuestos al recibo de la luz: "Una cosa es hablar y otra los actos; no han apoyado en absoluto nada", ha espetado.

En todo caso, ha celebrado "como señal de que ahora sí van a ayudar al Gobierno y van a dejar su actitud de boicot" su preocupación por los niveles de ejecución y la coincidencia en que la elección de los sectores de los Perte es adecuada.