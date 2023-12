Calviño se despide del Senado pidiendo al PP que abandone "el ruido, la crispación y el insulto"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Comercio y Empresa, Nadia Calviño, se ha despedido este martes del Senado instando al Partido Popular a dejar atrás el ruido, la crispación, el insulto y los ataques personales para poder pasar a una fase "un poco más constructiva, que es lo que España necesita".

En su última intervención en la Cámara Alta antes de dejar el cargo en el Gobierno de España para presidir el próximo año el Banco Europeo de Inversiones (BEI), Calviño ha insistido en que su recomendación es que el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, hable con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para pasar "del ruido al trabajo y del conflicto a la concordia".

"Los símbolos de España son de todos y no se los apropien, porque desde el Gobierno no hemos hecho nada más que respetarlos e intentar dignificarlos dentro y fuera de nuestro país durante estos cinco años y medio", le ha advertido al PP.

Durante la sesión de control, el senador popular Alejo Joaquín Miranda de Larra, ha criticado al Ejecutivo por su política de nombramientos, tanto a nivel político como en empresas estatales.

Frente a esto, la vicepresidenta primera ha defendido que los equipos del Gobierno son "extraordinarios" desde el punto de vista profesional, de reconocido prestigio y además han prestado un servicio precioso al interés de España.

"Lo grave no es que ustedes estén colocando socialistas o amigos o familiares al frente de las empresas, lo grave es que por no ser los más idóneos estén arruinándolas", ha denunciado el senador popular, tras criticar también que el Gobierno ha hecho un código penal "a la carta de sus socios condenados". "Si ustedes se han entregado a los brazos de aquél al que iban a entregar a la Justicia. ¿Cómo no van a crear un puesto para sus amigos?", le ha preguntado.

CONFIANZA DE INVERSORES E INSTITUCIONES INTERNACIONALES

La senadora del PP, Alicia García, ha cuestionado a la vicepresidenta sobre los actuales niveles de seguridad jurídica y cómo están influyendo en el rumbo de nuestra economía. "Su Gobierno es especialista en destruir la confianza", ha denunciado la senadora popular.

Calviño le ha replicado que la confianza de los inversores e instituciones internacionales es una de las razones que explican la buena marcha de la economía española, algo que responde a la adecuación de la política económica que ha seguido el Gobierno en estos cinco años y medio.

Esta política económica está basada, según la vicepresidenta, en la responsabilidad fiscal, la justicia social y las reformas estructurales que han permitido responder a la pandemia, tener una recuperación económica muy fuerte, niveles récord de empleo y unas perspectivas positivas para 2024 incluso en un contexto internacional tan complejo.

"Esta política económica prudente es reconocida así por los mercados financieros internacionales", ha insistido la responsable económica del Gobierno.

Calviño ha señalado que la inversión extranjera en nuestro país está en niveles récord, está creciendo, y España está atrayendo proyectos emblemáticos y estratégicos, por ejemplo, en el ámbito de las energías verdes o en ámbito digital.

La senadora del PP para preguntar a la vicepresidenta: "¿Qué va a decir en Europa? ¿Que es miembro de un Gobierno que levanta muros? ¿Que apoya que destruya España?". Calviño ha reconocido que "es complicado responder a este batiburrillo, esta empanada". "A lo mejor refleja la empanada mental que tiene sobre la economía", les ha espetado.