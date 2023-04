Calviño destaca el papel "fundamental" de la prensa económica, pero pide "espacio" para noticias positivas

Arturo Lopo y Fernando González Urbaneja han recibido los Premios de Periodismo Económico de la APIE

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha puesto en valor el papel "fundamental" que juegan los medios de comunicación económicos, aunque ha reclamado que las noticias positivas también ocupen un espacio en prensa.

"Hay una primacía del enfoque negativo", ha lamentado la vicepresidenta primera durante la clausura de la primera edición de los Premios de Periodismo de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), celebrada en la Sede del Banco de España.

La responsable de Asuntos Económicos ha relatado que cuando ha abordado este tema con algunos periodistas, ellos mismos reconocen que "si no es negativo, no es noticia". "Como yo soy perseverante, no abandono en absoluto la esperanza de que las noticias positivas también ocupen un espacio en los medios de comunicación", ha enfatizado la ministra.

En este sentido, la vicepresidenta primera ha destacado que, a pesar de las dificultades atravesadas por el país en los últimos años y en un entorno internacional actual muy complejo, la economía española sigue creciendo y creando empleo.

Sobre el tratamiento informativo de la evolución del mercado laboral, la titular de Asuntos Económicos ha admitido: "Cada vez que se dice: vamos a hablar de los datos de paro, yo creo que hay un ángel que se muere, que pierde las alas, porque lo importante es la creación de empleo, lo importante es la afiliación a la Seguridad Social, lo importante son los datos de ocupación de la EPA".

De su lado, la ministra también ha puesto en valor el despliegue del Plan de Recuperación, la reducción del déficit y la deuda sobre el PIB o el superávit de la balanza de pagos, algo "nunca visto" en el país.

"Son muchas otras las buenas noticias, que cada día podríamos dar de lo que sucede en nuestra economía y yo seguiré reivindicando día a día que tiene que haber un espacio para estas buenas noticias", ha subrayado.

Así, ha vuelto a reafirmar que el periodismo es "absolutamente fundamental" para la vida de los ciudadanos, señalando que también funcionan como agentes económicos. En este mismo sentido, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha destacado, durante la inauguración de los premios, que los medios de comunicación son absolutamente fundamentales para los gestores de política económica como vehículo de comunicación.

ARTURO LOPO Y FERNANDO GONZÁLEZ URBANEJA, PREMIADOS

Los Premios de Periodismo Económico de la APIE han sido entregados este jueves a los periodistas Fernando González Urbaneja, en la categoría de referencia del periodismo económico, y a Arturo Lopo, en la categoría de joven promesa.

Los premios, organizados con la colaboración y el patrocinio de Banco Santander, Mutua Madrileña, PWC y Repsol, buscan reconocer la excelencia en la información económica y los valores que deben impulsarla: respeto a la verdad, independencia, claridad, precisión, pedagogía, espíritu crítico, amplitud de miras e imparcialidad. Cada una de las dos categorías está dotada con 10.000 euros.

El jurado decidió premiar a Fernando González Urbaneja en la categoría que busca reconocer las carreras más relevantes de la profesión "como reconocimiento a su dilatada experiencia y a la excelencia de su trabajo, tanto en la actividad periodística y de dirección de medios como en el ámbito docente".

González Urbaneja ha trabajado, dirigido y colaborado en una larga lista de medios, como el diario Madrid, el semanario Doblón, El País, Cambio16, Inversión, Antena3 TV, Cinco Días, ABC, SER, Onda Cero y La Sexta. Actualmente es presidente y director del mensual Consejeros. También ha sido profesor del Máster de Periodismo El País-Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Carlos III, la Universidad Nebrija (2010-13) y la Universitat Abat Oliba, además de autor de varios libros y presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid y de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).

De su lado, el jurado decidió galardonar a Arturo Lopo en la categoría que busca reconocer la labor de los profesionales de hasta 35 años con más proyección por su "trayectoria ascendente y su capacidad para acercar con rigor la complejidad de la información económica al público de los medios audiovisuales".

Lopo es responsable de la información financiera, bancaria y energética en TVE, medio en el que trabaja desde 2014, tras pasar por Europa Press. También ha colaborado con medios extranjeros como Macropolis (Grecia), Nikkei (Japón), Delo (Eslovenia) y Svenska Dagbladet (Suecia).