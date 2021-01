Calviño dice que Biden aporta "elementos positivos" y "mayor esperanza" a la evolución económica

Mantiene que habrá un crecimiento "fuerte" en 2021 y afirma que se ve ya "la luz al final del túnel"

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha asegurado este jueves que el mandato del nuevo presidente de Estados Unidos aporta "elementos positivos" y un factor de "mayor esperanza" respecto a la evolución de la economía mundial, europea y española, y ha afirmado que se registrará un crecimiento "fuerte" en 2021, especialmente en la segunda mitad por la vacunación, y que se ve ya "la luz al final del túnel".

Así lo ha señalado durante la inauguración por vía telemática la reunión del Consejo Asesor Nacional del Foro Inserta Responsable, de la Fundación ONCE e Inserta Empleo, en la que ha valorado la toma de posesión de Joe Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos como una de las "noticias positivas" y uno de los factores clave para la recuperación de la economía.

Calviño ha celebrado la marcha del proceso de vacunación contra el Covid con el fin de recuperar "muy pronto" la "ansiada normalidad" y ha afirmado que ya se ve "la luz al final del túnel", algo que es "fundamental" para las expectativas de los agentes económicos, las empresas y la toma de decisiones de las familias, puesto que marca el "tono" de la recuperación económica en España.

En este sentido, ha subrayado que los datos confirman que las medidas para paliar los efectos de la crisis, como los ERTE, los avales ICO o las medidas sociales son "eficaces" para proteger y tener una "buena base" para la recuperación, en un contexto en el que el PIB creció un 16,4% en el tercer trimestre de 2020 y que ha seguido teniendo una "dinámica positiva" en el cuarto trimestre y en lo que va del mes de enero de 2021.

De esta forma, ha destacado que el impacto económico de la segunda y tercera ola es "muy inferior" al de la primera ola de la primavera pasada y que todas las previsiones de organismos públicos y privados nacionales e internacionales apuntan a un crecimiento "fuerte" este año, sobre todo en la segunda parte del año cuando la vacunación permita recuperar una actividad "más normal" y empiecen a desplegarse los programas de inversión del Plan de Recuperación.

Entre las "noticias positivas" que determinarán la marcha económica, ha citado la evolución de la economía mundial y las posibles tensiones geopolíticas y comerciales, tras la consecución del acuerdo sobre el Brexit y la toma de posesión de Biden en EE.UU. que aporta "elementos positivos" y un factor de "mayor esperanza" respecto a la evolución económica mundial, europea y española.

A ello se suma el despliegue "ágil" del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que hay que desplegar de forma "ágil y eficaz" y "desde ya", junto con el Plan de reformas e inversiones que contiene.

También se ha referido a los Presupuestos, que incluyen 27.000 millones de euros de los fondos europeos, y a las medias para proteger a empresas, empleo, rentas de familias y a los más vulnerables.

Como prioridades, ha apuntado controlar la pandemia, ejecutar de manera "ágil y eficaz" los PGE para empezar a desplegar la inversión en transición ecológica y digital, impulsar la innovación y la ciencia, apoyar la modernización de pymes, el despliegue de la nueva política industrial y la inversión social, reforzar la educación, la Formación Profesional, el Sistema Nacional de Salud y el refuerzo del mecanismo de lucha contra la pobreza infantil, las becas, la dependencia o bonificar la contratación de colectivos con dificultades para la inserción laboral.

También ha citado la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad, la revalorización de las pensiones y el nuevo Plan de Vivienda.

La vicepresidenta tercera se ha referido a los jóvenes y a las mujeres como los principales colectivos afectados por la crisis y ha abogado por avanzar en la cualificación de estos para que ocupen los puestos de trabajo que se necesitarán como consecuencia de las inversiones del Plan de Recuperación.

Por su parte, el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, ha indicado que se han generado 25.400 empleos a través de las empresas del Foro Inserta, el cuarto empleador no público del país y el principal empleador de personas con discapacidad, si bien ha indicado que los datos del último año "no son los mejores", por que en la nueva fase espera que se pueda superar la crisis "entre todos".

Carballeda ha resaltado que las 20.000 personas con discapacidad vendedoras han podido regresar a las calles y que no se renuncia al objetivo de crear 75.000 puestos de trabajo.