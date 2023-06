Calviño dice no haber hablado con Musk pero asegura que España estará en contacto con quien quiera invertir

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha contado este viernes que no ha mantenido una conversación con Elon Musk tras las diferentes informaciones publicadas en cuanto a la intención de la empresa Tesla de invertir en un proyecto en el área metropolitana de Valencia.

"Yo personalmente no tengo ninguna relación con él y no he tenido la oportunidad de hablar con él, pero estoy segura de que la oficina del presidente está en contacto con cualquiera que esté interesado en invertir en España", ha señalado en una entrevista en 'Bloomberg' con motivo de su visita estos días a Nueva York.

La Generalitat Valenciana ya desmintió que haya "acuerdo cerrado" con la compañía norteamericana Tesla, asegurando que mantiene abiertas negociaciones en estos momentos con "una decena" de multinacionales para atraer 24.000 millones de inversión a la Comunidad Valenciana en diferentes sectores económicos "estratégicos y de futuro".

"ASCENSO DE LA DERECHA Y LA EXTREMA DERECHA"

Durante la entrevista, Calviño ha destacado el fuerte crecimiento económico, la fuerte creación de empleo, así como la bajada de la inflación en España, que se sitúa en torno al 3%. "El rendimiento de la economía es sobresaliente", ha enfatizado la vicepresidenta.

Preguntada por las elecciones generales anticipadas, Calviño ha explicado que España celebró recientemente los comicios autonómicos y locales que reflejaron un ascenso de la derecha y de la extrema derecha.

"El presidente Sánchez decidió convocar elecciones anticipadas para que podamos tener claridad, ya que España asumirá la Presidencia de la UE en julio y necesitamos tener claridad y un gobierno estable y no estar en medio de una campaña por la Presidencia", ha explicado la responsable de Asuntos Económicos.

Sobre las medidas para hacer frente a la subida de precios que expiran a final de mes, la vicepresidenta primera ha señalado que desde el Ejecutivo siguen evaluando qué medidas se deben extender en la segunda parte del año y cuáles ya no tienen sentido porque los precios internacionales de energía ya han bajado.

"Ya estamos en los niveles de antes de la guerra, así que tenemos que ver si esas medidas deben continuar o no en junio, y lo mismo para los impuestos directos sobre los alimentos", ha apuntado la vicepresidenta.