Calviño dice que el compromiso del Gobierno con el Eje Atlántico y las infraestructuras ferroviarias es "total"

No comparte con el PNV que exista "invasión competencial" en la Ley de Vivienda

BILBAO, 23 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, asegura que el compromiso del Gobierno español con el Eje Atlántico y con las infraestructuras ferroviarias es "total".

En una entrevista publicada en los diarios de Grupo Noticias, Calviño afirma, en relación al TAV, que el Gobierno de Pedro Sánchez ha retomado las inversiones en infraestructuras después de 10 años, "una década perdida".

"Solo ahora estamos recuperando los niveles de inversión pública de 2012. Desde que llegamos al Gobierno pusimos como prioridad la inversión pública, recuperar esa inversión. Gracias a los fondos europeos estamos haciéndolo. La apuesta de nuestro Gobierno por las infraestructuras, tanto hídricas, como sociales (hospitales, centros educativos), como ferroviarias, tanto para el transporte de personas como de mercancías, está clara", añade.

COMPROMISO ARCO ATLÁNTICO

Ante la petición a Francia de la conexión ferroviaria para 2030, asegura que Pedro Sánchez ha hablado de la importancia que tiene no solo el arco Mediterráneo, sino el Atlántico, y quieren que "la conexión sea una realidad en los plazos acordados".

Calviño asegura que el compromiso del Gobierno con el arco Atlántico "es total, y con las infraestructuras ferroviarias" porque es su "modelo de movilidad sostenible".

Por otra parte, ante las críticas del PNV a la Ley de Vivienda al considerar que existe una "invasión competencial", asegura que no lo comparte, pero "no debe de sorprendernos que un partido en un momento dado no apoye una ley". "Voy con mucha frecuencia al País Vasco, y la relación con su Gobierno es muy buena y muy constructiva. Y con el PNV en Madrid también", añade.

Calviño señala, en relación a otras cuestiones planteadas por la formación jeltzale como las transferencias o los fondos europeos, que no puede sorprender que un partido nacionalista "haga de esta cuestión competencial el centro de su acción".

Por otra parte, la ministra de Asuntos Económicos ha defendido el modelo del Gobierno basado en la "protección y el progreso" mientras el PP siempre ha adoptado "respuestas basadas en los recortes y la precariedad".

Según apunta, el Ejecutivo ha trabajado "en proteger el tejido productivo, el empleo, las rentas de las familias", y eso les ha proporcionado una base "para tener un fuerte crecimiento económico en 2021 y en 2022".

Tras indicar que se han acumulado en un periodo "muy corto de tiempo un conjunto de retos", señala, ante el alza del precio de los alimentos, que han puesto en marcha medidas importantes en enero de ayuda a los agricultores y se ha bajado el IVA, "medidas que tienen recorrido todavía". "Por el momento, la inflación de los alimentos se ha estabilizado en marzo. Vamos a ver cuál es el impacto de la sequía", añade.

Calviño manifesta, por otra parte, sobre el efecto del aumento de los tipos de interés en las hipotecas, que la sensibilidad respecto a ese impacto de la subida de los precios y de los tipos de interés sobre las familias, en particular de la clase media, es "máxima", pero, de momento no se ve un alza de la morosidad en los créditos, ni empresariales ni hipotecarios".

La vicepresidenta primera cree que se está "en un momento de enorme incertidumbre", en el que está habiendo "un cambio muy profundo del orden mundial". Según apunta, la guerra es el factor de incertidumbre principal y la medida de política económica más importante sería ponerle fin.

"Es muy importante que Europa tenga claro qué papel quiere jugar. Espero que cuanto antes se ponga fin a la guerra. Me parece muy importante que China se implique de manera constructiva en ello, que el presidente Sánchez haya estado en Pekín, que vaya ahora a ver al presidente Biden, y España tenga un líder que es escuchado y respetado. El punto de partida tiene que ser el plan de paz del presidente Zelenski", concluye.