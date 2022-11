Calviño dice que la eliminación de la sedición tiene como objetivo "que vuelva" Carles Puigdemont a España

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, ha defendido este lunes que el objetivo de la reforma del Código Penal que elimina el delito de sedición es que "vuelva" a España el expresidente catalán Carles Puigdemont, huido de la justicia desde hace cinco años, y ha apuntado que la "situación de convivencia" en Cataluña es mucho mejor con Pedro Sánchez que con el Gobierno de Mariano Rajoy.

En una entrevista en la Cadena Cope, recogida por Europa Press, Calviño ha asegurado que el objetivo de la reforma es alinear el tipo penal con la Unión Europea para que favorezca en la extradición de Puigdemont. La ministra ha recordado que la sedición "no existe en otros países", por lo que ha abogado por "modernizar un régimen que tiene 200 años. "Hay que mirar adelante y no volver a la crispación y el conflicto", ha dicho.

La vicepresidenta ha insistido en que los condenados deben "cumplir las penas", defendiendo al mismo tiempo que "el cambio del delito de sedición no tiene nada que ver con la rebelión, que es igual de relevante". Preguntada por una reforma en la malversación, Calviño ha señalado que es un tema que no se ha planteado, aunque ha incidido en que no se va a expresar sin saber la cuestión concreta.

Por último, ha asegurado que no quiere volver a "la gran depresión de 2017", en referencia al referéndum ilegal del 1 de octubre y sus consecuencias, que supuso "un enfrentamiento de catalanes y un rechazo al resto de España". Así, ha insistido en que la eliminación de la sedición "puede favorecer que en un momento se dé la extradición" de Puigdemont.