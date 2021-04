Calviño estima que los fondos europeos empezarán a llegar a partir de junio y critica la actitud del PP

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, prevé que la Comisión Europea dé el visto bueno al Plan de Recuperación del Gobierno español en el mes de junio, de forma que la prefinanciación y el primer pago del total de los 140.000 millones de euros asignados a España empezarán a llegar a partir de ese mes, en todo caso en el segundo semestre del ejercicio.

Calviño, en declaraciones a la cadena SER recogidas por Europa Press, ha alabado la presentación "ilusionante y positiva" del Plan de Recuperación que realizó ayer en el Congreso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha criticado que, frente a ello, la oposición se dedicara a proferir "gritos e insultos".

El vídeo del día El Ibex 35 abre con una subida del 0,1% y defiende los 8.500 puntos

"Fue desazonador, en particular la actitud del PP", ha reconocido la vicepresidenta, que ha contrapuesto el comportamiento del principal grupo de la oposición con la actitud responsable y constructiva que mostraron ese mismo día, por la tarde, los agentes sociales en su reunión con el Gobierno para conocer con más detalle el Plan de Recuperación.

En su opinión, lo sucedido ayer demuestra que "los agentes sociales están mucho más pegados a la realidad de la ciudadanía que los grupos políticos".

Calviño ha afirmado que el PP no colabora o hace propuestas "que no tienen sentido", como la de que una comisión independiente sea la que elabore el Plan de Recuperación. "Todo el rato son propuestas vacías o imposibles (...) No se ha mostrado abierto a trabajar en favor de lo que España necesita", ha opinado la vicepresidenta.

En todo caso, ha afirmado que "no tira la toalla" con el PP y espera que, en las reuniones que va a mantener en los próximos días con los partidos políticos para explicarles el Plan de Recuperación, pueda convencer al PP para que cambie su actitud.

"EN EUROPA NOS MIRAN MENOS DE LO QUE CREEMOS"

Respecto a qué opinión puede tener Bruselas de la oposición en España después del debate de ayer en el Congreso sobre el Plan de Recuperación, la vicepresidenta ha sido muy clara y ha afirmado que, desde la perspectiva de la Comisión Europea, lo que importa es el Gobierno del país y no la oposición.

"En Europa nos miran menos de lo que creemos", ha añadido la vicepresidenta, que ha asegurado que Bruselas valora el esfuerzo del Gobierno en el Plan de Recuperación y la coherencia con la que se está realizando. En este punto, ha confiado en que el PP, cuyo peso en el Partido Popular Europeo es "importante", no se dedique a "socavar" esa imagen.

Calviño ha apuntado que todavía se están ultimando "flecos, costes y calendarios" del Plan de Recuperación, lo que se hará en los próximos días para poder enviarlo a Bruselas antes de la fecha tope, el próximo 30 de abril.

A partir de ahí, la vicepresidenta espera que la Comisión dé luz verde el Plan del Gobierno en el mes de junio y que empiecen a recibirse los primeros fondos a partir de esa fecha, aunque ha recordado que la llegada o no de los mismos tampoco ha "frenado" al Gobierno, pues se consignó dinero en los Presupuestos (27.000 millones) y están también las emisiones de deuda para ir poniendo en marcha el Plan.

De hecho, ya se han ido produciendo manifestaciones de interés para poner a rodar algunos de los proyectos del Plan y, en este sentido, ha avanzado que su Ministerio lanzará en los próximos días una manifestación de interés sobre la digitalización de las pymes.