Calviño: "No habría ningún problema en extender el plazo para salir de Bankia, es una fecha autoimpuesta"

La ministra de Asuntos Económicos y Transoformación Digital, Nadia Calviño, ha afirmado que el Estado no descarta extender el plazo para deshacerse de su participación en Bankia --en la nueva CaixaBank tras el primer trimestre de 2021-- porque es una fecha "autoimpuesta".

Así lo ha manifestado Calviño durante los Desayunos Informativos de Europa Press, donde ha insistido en que el objetivo del Gobierno es el de maximizar el valor de su participación, que pasará del 61,8% actual, al entorno del 16% en el grupo combinado.

"Siempre he dicho que es más importante tomar las decisiones correctas que rápidamente. No tenemos que negociar con nadie, es una fecha autoimpuesta, por lo que no habría ningún problema en extender el plazo para cumplir con el objetivo de maximizar el valor de la participación en la entidad resultante", ha subrayado.