Calviño pide "centrar la atención en lo que importa" y lamenta las "falsas polémicas" sobre los socios de Gobierno

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha pedido este lunes "centrar la atención en lo que de verdad importa" al tiempo que ha lamentado las "falsas polémicas" y "cuestiones" generadas en los medios de comunicación sobre la relación entre los socios de gobierno.

Calviño se ha expresado así en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, tras ser preguntada si el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, van a mantener esta misma semana una reunión para rebajar la tensión en el seno del Gobierno.

"Tengo la sensación de que el presidente y el vicepresidente se ven con mucha frecuencia y no hay nada excepcional en que se sienten al hablar, al igual que yo me veo con otros ministros. Yo, cuando salga de aquí, me voy a una reunión con el presidente. No es nada excepcional", ha insistido.

En esta línea, la vicepresidenta ha dejado claro que está trabajando "muy intensamente" para superar un año "duro". "Estoy muy fuerte y animada porque creo que vamos a salir hacia delante, y eso requiere que nos centremos en eso y no en falsas polémicas y cuestiones que no responden a esa prioridad", ha añadido.

Así, y tras negar que sus palabras fuesen una crítica a la labor de los medios de comunicación, Calviño ha incidido en que lo que le "guía" en su labor en el Ejecutivo. "No quiero perder ni un minuto de mi tiempo", ha zanjado.

LOS DISTURBIOS EN BARCELONA SON "INTOLERABLES"

Por otro lado, preguntada por la violencia callejera en Barcelona en las protestas para exigir la libertad de Pablo Hasel, Calviño ha asegurado que es "intolerable y muy triste" lo que se está viviendo en la Ciudad Condal.

En este contexto, y preguntada sobre si el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, debería comparecer públicamente para condenar la violencia, Calviño se ha mostrado segura "al 100%" de que su compañero de gabinete "comparte firmemente" la "tolerancia cero con la violencia".

"Nada justifica esta violencia y menos cuando hablamos de un tema de libertad de expresión. Todos deberíamos estar viendo cómo mejorar y modernizar la situación. Desde el Gobierno estamos dispuestos siempre a mejorar las normas, pero lo que estamos viendo es una lástima y un coste para la imagen de Cataluña. Espero que, cuanto antes, se ponga coto a la violencia", ha zanjado.