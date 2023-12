Calviño pide "no sacar de proporción" el pacto con Bildu en Pamplona y resalta que el candidato condena el terrorismo

Asegura que en España "es normal" que gobierne la segunda fuerza y pide al PP que se deje de "exageraciones"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Comercio y Apoyo a la Empresa, Nadia Calviño, ha pedido "no sacar de proporción" el acuerdo que el PSN y Bildu han suscrito para desbancar a UPN con una moción de censura de la Alcaldía de Pamplona, insistiendo a su vez que el candidato a alcalde "lleva años condenando la violencia" de la banda terrorista ETA.

Así lo ha afirmado en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, en la que ha recalcado que se está hablando de "desbloquear un ayuntamiento" dando la posibilidad de gobernar a la segunda fuerza más votada en ese ayuntamiento, un hecho que para la vicepresidenta es "normal" y está sucediendo "en toda España".

"Lo que sí me parece importante es que no saquemos de proporción lo que es. Estamos hablando de un ayuntamiento concreto, igual que no hay que sacar de proporción que no haya habido un acuerdo" en Ceuta, donde el PSOE ha ofrecido al PP un acuerdo de "estabilidad" a través de un gobierno de coalición.

Calviño ha ahondado en su argumentación destacando que el candidato de EH Bildu a la Alcaldía de Pamplona, Joseba Asiron, "lleva muchos años" rechazando y condenando la violencia, por lo que está "muy lejos de aquellos aspectos o aquellas actitudes que nos pueden preocupar".

PIDE AL PP QUE DEJEN LAS "EXAGERACIONES"

Calviño ha pedido al Partido Popular y a su presidente, Alberto Núñez Feijóo, que dejen las "exageraciones" después de que deslizaran que el acuerdo de PSN y Bildu en Pamplona "dificulte" la convocatoria de una reunión con Sánchez.

"Creo que tenemos que huir de las exageraciones y de digamos, encontrar anormal lo que es la normalidad también democrática, que se llegue a acuerdos en un ayuntamiento", ha explicado, subrayando la necesidad de que Sánchez y Feijóo se reúnan y hablen.

En este sentido, ha recordado que el presidente del Gobierno "ha tendido la mano", por lo que le gustaría que el PP entrase en esa negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o "para llegar a acuerdos de Estado sobre temas tan importantes como la violencia de género".