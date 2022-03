Calviño, sobre prohibir los despidos: "Hay que evitar un estado de ánimo que no es el de la pandemia"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, no ha descartado abiertamente la propuesta de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de incluir en el Plan Nacional de Respuesta a la Guerra la prohibición de los despidos objetivos, como se hizo en la crisis sanitarias, aunque sí ha dejado claro que "no se debe poner a los ciudadanos en un estado de ánimo" que no es de la pandemia.

Eso sí, Calviño, en declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press, ha afirmado que el Ejecutivo "valorará todas las propuestas" que le están llegando desde partidos, comunidades autónomas y agentes económicos para "armar un paquete de medidas coherente y eficaz" que dé respuesta a los problemas que ha causado la guerra en Ucrania.

Al insistirle en si ella querría que se volviera a instaurar la prohibición temporal de los despidos objetivos, como pide Díaz, la vicepresidenta primera ha asegurado que "lo que ella quiere es responder de manera eficaz a la situación actual" del país.

Tras reconocer que esta semana la afiliación a la Seguridad Social "está flojeando" por el paro del transporte y la "incertidumbre" generada por la guerra, Calviño ha subrayado que la economía española ha arrancado el año con una "evolución muy positiva" de su mercado laboral. "Tenemos que evitar poner a los ciudadanos en un estado de ánimo que no se corresponde con la pandemia", ha apuntado.

La vicepresidenta primera respondía así a las declaraciones realizadas anoche en la cadena SER por Yolanda Díaz, en las que ésta afirmaba no entender por qué "una parte del Gobierno" no comparte algunas medidas que ya se impulsaron durante la crisis del coronavirus y que fueron eficaces, como lo fue la prohibición de los despidos objetivos.

La ministra de Trabajo insistió en que "esa medida funcionó" durante la pandemia. "Si estás en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por causa Covid, el hecho de no despedir sirvió, igual que la cláusula de mantenimiento de empleo durante seis meses cuando se recibían recursos públicos", explicó.

Pese a ello, Díaz insistió en que "en el Gobierno hay una parte" que no "comparte" estas consideraciones. "No lo comprendo. Esta medida, junto con los ERTE y otros mecanismos, fue lo que hizo que la pandemia se resolviera de manera diferente a todas las crisis en la historia de la democracia española", añadió.