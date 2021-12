Calviño rechaza responder a ataques del PP, que la tilda no solo de "incompetente", sino de "mentirosa"

El diputado del PP Pablo Hispán dice que su política económica afecta a vulnerables, y habla de menores víctimas de abusos, acusos o asesinatos

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha declinado entrar en los "ataques personales" lanzados por el PP en su comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para la Unión Europea, en la que su portavoz, Pablo Hispán, ha asegurado que la vicepresidenta "no sólo es una incompetente, sino una mentirosa".

"Un bluf", "un 'fake'", "la nada más absoluta", ha dicho en su intervención ante Calviño, que ha acudido a la Comisión para rendir cuentas de la ejecución del Plan de Recuperación. "Es mentira su capacidad económica, su capacidad de gestión, y su capacidad política", le ha espetado Hispán.

"Yo a usted no le voy a decir que es una desequilibrada, los insultos corren de su parte", ha apostillado el diputado 'popular', haciendo referencia al calificativo que, según el alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, utilizó Calviño para referirse al presidente del PP, Pablo Casado.

Todo ello tras el malestar que suscitó la intervención de Casado en la última sesión de control al Gobierno en el Congreso, en la que acusó al Ejecutivo de "dejar tirados" a menores prostituidas en Mallorca, al hijo de Juana Rivas y a la víctima de abusos sexuales del exmarido de la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra.

Diciendo que las políticas del Gobierno dejaban en peligro a las personas vulnerables, Hispán ha relacionado esta afirmación con otras personas "vulnerables", "como las chicas de Baleares, la niña abusada en Valencia, al niño asesinado en La Rioja o el niño acusado en La Coruña".

CALVIÑO VE "INDIGNO" ESE "COMPORTAMIENTO"

En su réplica, Calviño ha asegurado que no piensa "entrar en cuestiones personales". "Llevan tres años y medio con ataques personales constantes, calumnias, barbaridades... Nunca he entrado y no voy a dignificar ese comportamiento con ningún comentario por mi parte", ha zanjado.

En este sentido, ha asegurado que "frente al ruido y los constantes intentos de confrontación y aumentar la crispación", en el Gobierno están "centrados en trabajar" y "defender la imagen del país y el interés general".