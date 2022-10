Calviño reconoce que el plan de Sareb "ha fracasado" y asegura que ha impulsado el parque público de vivienda

Insta a la Generalitat a ampliar los convenios para impulsar el uso social de las viviendas de la Sareb en Cataluña

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha reconocido que el plan de rescate financiero de creación de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) "ha fracasado" y ha asegurado que, desde que el Gobierno ha tomado el control de la sociedad, ha actuado para aumentar el parque público de vivienda.

En la sesión de control al Gobierno celebrada este martes en el pleno del Senado, la senadora del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu (GPERB) Sara Bailac Ardanuy ha reprochado que el plan de creación de Sareb no ha servido para recuperar los 65.000 millones de euros del rescate al sector financiero ni para abordar la emergencia habitacional.

Asimismo, la senadora ha preguntado a la ministra de Asuntos Económicos qué piensa hacer el Gobierno para garantizar el uso social de las viviendas que gestiona Sareb, una vez que ha tomado el control del conocido como 'banco malo'.

"Comparto con usted la valoración de que el plan de rescate y el plan de creación de Sareb que hizo el Gobierno Popular han fracasado. Estoy de acuerdo, porque el año pasado hemos tenido que contabilizar como deuda pública 35.000 millones de un proyecto que se nos dijo que no iba a costar ni un duro a los ciudadanos españoles", ha reconocido Calviño.

La ministra ha puesto en valor que, tras asumir esa herencia, el Gobierno ha trabajado con "la máxima responsabilidad" y ha tratado de gestionar Sareb con "los máximos criterios de eficiencia" para tratar de maximizar la recuperación de los fondos públicos y maximizar la eficiencia desde el punto de vista social.

"Desde que hemos tomado el control no hemos dejado de actuar con gran determinación para aumentar el parque público de vivienda, para favorecer que se pueda llegar a convenios con los organismos que tengan la competencia en vivienda y tratar de encontrar las mejores soluciones para impulsar ese papel social que queremos darle a la Sareb", ha afirmado Calviño.

Sin embargo, la senadora de GPERB ha reprochado que "cientos de municipios" en Cataluña se enfrentan a la problemática de que los ayuntamientos no pueden acceder al inventario de vivienda sin establecer convenios con la Sareb para el uso social y ha reclamado que se traspasen los activos para que las viviendas de Sareb en Cataluña se gestionen desde esa Comunidad Autónoma.

En respuesta, la ministra de Asuntos Económicos ha recordado que, precisamente, antes de verano el conseller catalán "no tuvo ningún interés" en renovar y extender el convenio que el Gobierno tenía con la Generalitat para tratar de impulsar el uso social de las viviendas de la Sareb en Cataluña. "Me informaré sobre si ha habido algún cambio en esa posición, porque me sorprendió la falta de interés que testamos antes del verano", ha apuntado Calviño.

Sobre la petición de traspasar los activos de Sareb a la Comunidad Autónoma, la ministra de Asuntos Económicos ha apostillado que se trata de un planteamiento que no responde al objetivo de hacer una gestión lo mas eficiente posible del parque publico y devolver los recursos que aportó la sociedad española.

"Dentro de este marco, nuestra voluntad es máxima y yo espero que la Generalitat muestre su disposición a seguir extendiendo y ampliando nuestros convenios de colaboración", ha zanjado.