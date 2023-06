Calviño recrimina a Feijóo que ponga la "alfombra roja" a Vox en la C. Valenciana con una coalición "sobrecogedora"

Insiste en que la influencia de Podemos en la política económica del Ejecutivo "ha sido muy pequeña, por no decir ninguna"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha acusado este miércoles al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de pasar de poner líneas rojas como el veto en la Comunidad Valenciana al candidato de Vox por su condena por violencia de género, a colocar la "alfombra roja" al partido de Santiago Abascal y alcanzar con ellos un preacuerdo para gobernar juntos la región con una coalición que ha tachado de "sobrecogedora".

"El señor Feijóo ha pasado de poner líneas rojas a poner la alfombra roja a Vox y ha dejado claro que votar al PP es votar a Vox y que no tiene ningún problema con gobernar con gente que niega y que desprecia la violencia contra las mujeres", ha censurado Calviño en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

Un preacuerdo que se produce después de vetar el PP al candidato autonómico de Vox, Carlos Flores, que finalmente pasará a ser cabeza de lista por Valencia en las generales.

La vicepresidenta ha criticado a los 'populares' que hayan tardado "cero segundos" en echarse "en brazos" de Vox, algo que revela "cuál es su programa de cara al futuro", ha sostenido.

En este contexto, ha preguntado a Feijóo si está reservando el puesto de responsable de la política económica si gana las elecciones "para alguien de Vox".

Así, ha instado al jefe de la oposición a aclarar su propuesta económica y le ha afeado que no quiera debatirla "en público", cuando "ha hecho del antisanchismo su programa político", después de ofrecerse la propia Calviño a debatir con alguien del PP sobre economía antes de las generales del 23 de julio.

QUE DEBATA FEIJÓO SI PRETENDE DEROGAR EL SANCHISMO

La vicepresidenta ha defendido que los ciudadanos tienen derecho a saber "quién y qué" propone el PP en materia económica, de ahí que emplace a Feijóo a dejarse de "silencio" y de estar "desaparecido".

"Si usted quiere el Gobierno de España y su objetivo es batir, derogar el sanchismo, cómo es que no esta debatiendo día sí, día también con Sánchez, cómo no explica su política económica, cómo no presenta su equipo de gobierno. Es lo mínimo que merecen los ciudadanos para tomar una decisión" en las urnas, ha expuesto.

Calviño, que ha reivindicado las medidas económicas y sus resultados en esta legislatura asegurando que no hay razones para cambiarlas porque funcionan, ha lamentado que en la campaña electoral de las municipales y autonómicas "se habló poco de la situación económica" y más de "temas absolutamente peregrinos" que no tenían "nada que ver".

Dicho esto, la ministra ha defendido el balance "muy positivo" del Gobierno de coalición pero ha reiterado que la influencia de Podemos en la política económica "ha sido muy pequeña, por no decir ninguna".

RECHAZA SITUAR A PODEMOS Y SUMAR EN LA EXTREMA IZQUIERDA

Y preguntada por si considera a sus socios extrema izquierda, Calviño ha evitado poner calificativos, tampoco a Sumar, el partido de la vicepresidenta Yolanda Díaz, del que ha dicho que no le pone etiquetas al no haber podido leer todavía su programa electoral.

Sobre su papel después de las generales, ya que ha decidido no ir en las listas pero está dispuesta a seguir siendo ministra en el caso de ganar Pedro Sánchez, Calviño ha afirmado estar "encantada" de poder tener protagonismo en la campaña con tal de ayudar al proyecto socialista y para hacer frente a coaliciones de PP y Vox como la valenciana, por lo que ha llamado a "estar más activos que nunca".

Calviño ha elogiado a Sánchez como una persona honesta, "de palabra", que piensa en el interés general y ha criticado que la oposición haya intentado mostrar en el Congreso y en el Senado una imagen del presidente que "no se corresponde" con la realidad.

Por último, al ser cuestionada por si le gustaría sustituir a Sánchez si el PSOE pierde las elecciones, Calviño ha tildado esa afirmación de "totalmente descabellada" y ha confiado en que el "tándem" que forma con Sánchez pueda continuar la próxima legislatura.