Calviño reprocha a Podemos que tope el precio del gas a 30€: "Son cuestiones complejas" que exigen un "trabajo técnico"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha reprochado este lunes a Podemos su propuesta para topar el precio del gas a la cifra de 30 euros y ha reiterado que estas medidas son "cuestiones muy complejas" y técnicas como para que la formación política diga que le "gustaría tal número" para poner de límite.

"Me sorprende mucho que alguien tenga una opinión al respecto, la verdad. Es un trabajo que se está haciendo desde el punto de vista técnico para afinar los números", ha asegurado la vicepresidenta en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press.

Calviño ha insistido en que topar el gas no es una "cuestión técnica" de que parezca "bien" una determinada cifra y ha mostrado su sorpresa por la propuesta que lanzó la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, respecto al tope en el gas.

"Que alguien plantee en público una cifra cuando se está haciendo un trabajo técnico y responsable de ver cuál es la que corresponde... Son cuestiones muy complejas como para que uno diga pues me gustaría tal número", ha señalado.

En este contexto, la ministra ha abogado por elaborar un "trabajo serio" en el real decreto del Ejecutivo para paliar los efectos de la guerra para que "las medidas sean eficaces y estén bien calibradas", por lo que ha subrayado que "no es serio" que su socio en el Gobierno de coalición lance un número concreto para el límite en el precio del gas. "No me molesta, me sorprende", ha zanjado Calviño.

Así, la vicepresidenta primera ha explicado que el objetivo del Ejecutivo es "topar el precio en el mercado mayorista y lograr cuanto antes desacoplar nuestro mercado de la evolución de los mercados internacionales de gas". "Es el problema que detectamos el verano pasado y que se ha ido agravando en estos meses. Queremos poner solución estructural lo antes posible", ha enfatizado.

Belarra ha afirmado que la apuesta de su formación de cara a la negociación, en el seno de la coalición, sobre las medidas del mercado eléctrico es topar el precio del gas a 30 euros, dado que ese umbral permitiría resituar el recibo genérico de la luz a niveles cercanos a los 110 euros.

También ha apuntado que esta medida contribuiría a garantizar el apoyo de la mayoría progresista en el Congreso, aunque ha recalcado medidas "sin precedentes" como la limitación de la subida de los alquileres, que implica de facto la intervención del mercado, son ya de suficiente calado para conseguir la convalidación en el Congreso.