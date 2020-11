Calviño responde al Banco de España que la subida de pensiones y salarios de funcionarios está "justificada"

Dice que la "varita mágica" de limitar los precios de alquileres por sí sola no resuelve un problema que es "muy complejo"

El vídeo del día Biden se hace con Wisconsin y Míchigan y amplía su ventaja sobre Trump.



Biden se hace con Wisconsin y Míchigan y amplía su ventaja sobre Trump.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha respondido este jueves al Banco de España que el alza del 0,9% de pensiones y salarios públicos está "absolutamente justificada", después de que ayer el gobernador, Pablo Hernández de Cos, cuestionase este incremento recogido en el proyecto de Presupuestos.

"Me sorprende que alguien pueda cuestionar el alza de las pensiones", ha añadido la ministra, ya que, según ha defendido, el colectivo de mayores está "particularmente dañado" a nivel sanitario y por la dureza de la soledad del confinamiento, además de que muchos sostienen las cargas familiares, por lo que ve el alza "absolutamente justificada".

De la misma manera, ha defendido el incremento de salarios de los funcionarios, que ha recordado que además de sanitarios --para este colectivo el Banco de España sí respalda el aumento--, también se encuentra la Policía, el Ejército y los funcionarios que permiten que se paguen las prestaciones. "Un alza del 0,9% es importante para reconocer la importancia del sostenimiento conjunto de las rentas y la recuperación del consumo", ha apostillado.

También ha respondido al gobernador, que puso en dudas las previsiones oficiales de PIB, deuda y déficit, que se trata de estimaciones "extremadamente prudentes", y recordó que el Gobierno se quedó corto en sus pronósticos sobre el tercer trimestre, cuando el PIB repuntó más de un 16%.

"El Gobierno es extremadamente prudente en sus previsiones económicas, nos hemos quedado cortos en el tercer trimestre y las previsiones se superan al alza cuando se produce la realidad, ha señalado en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, en la que ha defendido que no hay que tener "ni optimismo, ni pesimismo, hay que ser realista y basarse en los hechos".

Preguntada sobre las previsiones macroeconómicas que publica este jueves la Comisión Europea, que ahondan la caída del PIB al 12,4% este año, Calviño ha dicho que es "fundamental" el peso en la economía española de los sectores que implican relaciones interpersonales, como el turismo, la restauración, la hostelería y el cuidado de personas, que se ven afectados en mayor medida por las restricciones, si bien ha subrayado que el crecimiento del tercer trimestre fue del 16,7% y superó "todas las expectativas" de organismos y del propio Gobierno.

"Tenemos una base sólida para la recuperación, espero que sigamos controlando el virus", ha enfatizado.

Además, ha recordado que en el tercer trimestre hubo "rebrotes" muy importantes como en Aragón y Cataluña y afectación en el turismo internacional y aun así el mercado de trabajo fue capaz de crear trabajo, con más de 100.000 nuevos afiliados en octubre y una evolución "positiva" de empleo que perdura en el inicio de noviembre.

En todo caso, ha aplazado el posible confinamiento domiciliario y en su lugar se seguirán controlando los rebrotes para "no poner en riesgo la recuperación".

DISCREPANCIAS CON PODEMOS, LA MAYORÍA "FALSAS"

Respecto a posibles discrepancias en el Ejecutivo sobre el alza del IRPF a rentas de más de 200.000 euros recogido en los Presupuestos, ha asegurado que la mayoría de los rumores sobre desavenencias son "falsos" y que "todos" en el seno del Gobierno están de acuerdo en hacer "ajustes" en el ámbito fiscal.

Así, ha apuntado que por ahora solo se han producido "algunos ajustes", pero no la reforma fiscal "en profundidad" que se hará tras escuchar a una comisión de expertos para modernizar el sistema fiscal.

El objetivo, ha apuntado, es asegurar que "todo el mundo paga los impuestos que debe", por lo que los ajustes van en la dirección de las prioridades políticas, si bien el aumento de la recaudación en 2021 se prevé que proceda en su mayoría del crecimiento económico.

LA "VARITA MÁGICA" DE TOPAR LOS ALQUILERES NO RESOLVERÁ EL PROBLEMA

Respecto al límite de los precios de alquileres avanzado por el vicepresidente Pablo Iglesias, ha indicado que se trata de una cuestión "muy compleja" que "no se resuelve con una varita mágica ni una sola medida", por ello en dos años y medio se han adoptado distintas medidas para movilizar el suelo público, mejorar la protección de los inquilinos, abordar el mercado de viviendas turísticas y medidas para evitar los desahucios durante la pandemia.

"No hay que inducir a error a la gente de pensar que hay una medida que va a resolver todos los problemas en un mercado cuyos precios evolucionan de una manera tan rápida. No juzgo a las personas que lo defienden (topar los precios), pero son muchas las acciones que hay que tomar y por eso en dos años y medio no hemos dejado de actuar. No hay una solución única para los problemas que arrastramos desde hace muchísimo tiempo", ha agregado.

Ahora, ha explicado, se ha lanzado la nueva Ley de Vivienda a audiencia pública y ha recordado que el ministro de Transportes ha dicho que será "oportuna, proporcional, adecuada y equilibrada".

La vicepresidenta tercera ha defendido también que la Comisión Europa ha confirmado que España ha sido el país que mayor ayudas ha concedido en términos de PIB, gracias a medida como los avales del ICO o los ERTE, paraguas bajo el que quedan unos 300.000 trabajadores, y ha indicado que se seguirán tomando medidas para los colectivos más afectados, como la hostelería y el turismo.

Por último, ha indicado que la negociación sobre los fondos europeos está en marcha y en las próxima semanas habrá "buenas noticias", al tiempo que se ha mostrado convencida de que los PGE "saldrán adelante", al ser "claves" para canalizar las inversiones de los fondos europeos.