Calviño, segura de que habrá acuerdo para reformar las reglas fiscales europeas: "No hay plan b"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, se ha mostrado "segura" de que los Estados miembros de la Unión Europea conseguirán alcanzar un acuerdo sobre la reforma de las reglas fiscales europeas.

"No hay plan b", ha subrayado la vicepresidenta durante el acto 'Key topics for financial stability in Europe', organizado por el Real Instituto Elcano en la sede del Ministerio, en el que también ha participado la comisaria europea de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de Mercados Capitales, Mairead McGuinness.

Hace unas semanas, la Comisión Europea presentó sus orientaciones para la revisión de la disciplina fiscal, que contemplan reglas más flexibles y asequibles, tales como una senda de gasto neto a medio plazo que esté sujeta a la deuda específica de cada Estado miembro y que tenga un horizonte de cuatro años ampliable hasta un máximo de siete, si bien se mantiene el tope del déficit público en un 3% y se prevé un mayor abanico de sanciones, aunque con reducción de importes.

Calviño considera que esta propuesta de Bruselas sobre el nuevo marco fiscal es "un muy buen punto de partida" y ha destacado que responde al documento que había presentado España junto con Países Bajos hace meses en relación a esta cuestión. "Aborda las cuestiones correctas y es una propuesta muy equilibrada", ha valorado la responsable de Economía.

Calviño ha explicado que la pandemia provocó que la deuda aumentase en todos los Estados miembros y ha insistido en que ahora se debe poner el foco en realizar inversiones masivas en transición verde y transformación digital, tanto a nivel nacional como europeo.

McGuinness, por su parte, ha puesto en valor la propuesta lanzada por España y Países Bajos la pasada primavera para la reforma de las reglas fiscales y ha coincidido con la responsable económica del Gobierno en afirmar que en este momento tanto los países de la Unión Europea, como todo el conjunto, necesitan "inversiones masivas".

Aunque las reglas fiscales llevan desde el estallido de la pandemia suspendidas, la vicepresidenta primera ha subrayado que todos los países son "muy conscientes" de la necesidad de seguir un camino de responsabilidad fiscal.

En el caso de España, la responsable económica del Gobierno ha explicado que se está utilizando la capacidad fiscal derivada de la suspensión de las reglas para impulsar un crecimiento económico muy fuerte y una creación de empleo, con el objetivo de seguir en la senda descendente del déficit y de deuda sobre el PIB".

Pese a ello, Calviño ha insistido en que los países deben llegar a un acuerdo antes de volver a reactivar las reglas en 2024. Este acuerdo podría llegar durante la presidencia española de la Unión Europea, cuando se prevé que se produzcan tomas de decisiones sobre muchos de los temas "más difíciles" que se están planteando actualmente. "Vamos a estar muy ocupados en la segunda mitad de 2023", ha concluido la vicepresidenta.